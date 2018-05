El Festival Internacional de Teatre de Tarragona augmenta la seva programació

Ofereix quinze espectacles, a més d'altres activitats paral·leles

El Festival Internacional de Teatre de Tarragona (FITT) organitzat per la Sala Trono se celebrarà del 12 al 21 de juliol. Aquesta serà la cinquena edició d'un festival que va començar l'any 2011 de forma biennal i que des de l'edició de 2017 se celebra cada any.Un total de 15 espectacles integren una programació variada, amb propostes de companyies de Madrid, Argentina, Euskadi, Iraq, Anglaterra, França, Hongria i Catalunya. El FITT s'inaugura el dia 12 de juliol amb Crimen y telón de Ron Lalá, una de les companyies de teatre contemporani amb segell propi i més projecció internacional. Però, a part de la seva dimensió internacional, el FITT també vol ser un bon aparador del talent que atresora la ciutat de Tarragona. Per això enguany hi ha dos espectacles d'artistes tarragonins: Vaig ser pròsper de Marc Chornet, i A mí no me escribió Tenessee Williams de Roberto G. Alonso.En aquesta edició hi haurà espectacles al teatre Metropol, al Teatre Tarragona, a la sala Trono-Armanyà i, per primer cop, al Magatzem i al Teatret del Serrallo. El Magatzem acollirà una peça que va revolucionar la cartellera argentina: Mi hijo sólo camina un poco más lento d'Ivor Martini. I d'altra banda, al Teatret del Serrallo, es representarà l'espectacle Dancing Graffiti de la companyia hongaresa Bandart, una peça que uneix el teatre visual, la dansa i les noves tecnologies.Una de les propostes que es volen consolidar i promoure és el Youngfitt. El Teatre Metropol s'obrirà per mostrar muntatges innovadors i arriscats, com Locus Amoenus de la companyia catalana Atresbandes; Las muertes de los otros de Fernando Montoya (Euskadi); Soul Seekers de Mokhallad Rasem (Iraq); We've got each other de Paul O'Donnell (Anglaterra); D5, Pantani de la companyia italiana Loftheatre; i Palmyra de Bertrand Lesca & Nas Voutsas (França i Anglaterra). El Youngfitt tindrà lloc els dies 17, 18 i 19 de juliol. Cada dia es podran veure dos espectacles, a les 19 h i a les 21 h. Entre un espectacle i un altre, tothom podrà sopar al jardí del teatre.El FITT 2018 augmenta significativament el nombre d'activitats paral·leles. El dissabte 9 de juny, a les 18:30 h davant del Metropol, tindrà lloc el Fittònic, un esdeveniment de promoció del Festival, on es podrà provar la beguda del FITT mentre s'assisteix a l'estrena de l'espectacle The frame, de la companyia internacional Elèctrico 28 (Catalunya i Àustria). Es tracta d'un muntatge creat expressament pel FITT 2018 on es vincula el teatre i els esports amb motiu dels Jocs del Mediterrani. D'altra banda, de l'11 al 21 de juliol, al hall del Metropol es podrà veure l'exposició In extremis. Corpi senza pentimento de Remmidemmi, de Sandro Giordano (Itàlia).Els jardins del Metropol seran durant els dies de FITT un punt de trobada per compartir experiències amb programadors, companyies, organitzadors i públic assistent. A més dels sopars populars del Youngfitt se sumen altres activitats com els vermuts teatrals o les Fittnights (22 h i fins mitjanit).Les entrades i abonaments ja estan a la venda a la web del FITT i a la taquilla de la Sala Trono-Armanyà. L'entrada general es manté a 18 euros, l'entrada general d'un dia de Youngfitt inclou 2 espectacles, sopar i workshop per 18 euros. També hi ha possibilitat d'obtenir importants descomptes amb els diversos abonaments i promocions especials que es poden consultar a la web i xarxes socials del Festival.