UGT i CCOO reclamen millors pensions i salaris, i demanen la igualtat de sexes

La Coordinadora Anticapitalista i sindicats com la CGT es van manifestar a la tarda sota el lema genèric ‘Conquerim drets i llibertats’

Actualitzada 01/05/2018 a les 20:16

A Barcelona, sence C’s

Els sindicats UGT i Comissions Obreres van celebrar ahir al matí la tradicional manifestació del Primer de Maig, entre la plaça Imperial Tarraco i el Balcó del Mediterrani, amb una participació de prop de cinc-centes persones. Una pancarta amb el lema Ara ens toca a nosaltres, en la qual també es demanava més igualtat, ocupació, millors salaris i pensions, va obrir la marxa. A la tarda, altres sindicats, entre els quals la CGT, van celebrar la seva manifestació pels carrers de la ciutat.La reforma laboral, l’equiparació entre dones i homes, la sentència pel cas La Manada, la precarietat laboral i la necessitat de recuperar els drets laborals dels treballadors van ser alguns dels arguments defensats pels secretaris generals d’UGT i CCOO, Joan Llort i Vicente Moya, respectivament. La manifestació va transcórrer per un lateral de la Rambla Nova fins a arribar al carrer Unió, moment en què es va desplaçar a la coca central per arribar al monument dedicat a Roger de Llúria, que va acollir els congregats amb el so de L’Estaca, de Lluís Llach.Joan Llort va dir que «la situació econòmica ha millorat, els beneficis de les empreses han crescut, però per als treballadors ha suposat més desigualtat». «A les comarques de Tarragona hi ha 60.000 aturats», va remarcar el secretari general d’UGT, qui va afegir que «9 de cada 10 contractes que es fan són temporals». Llort va fer esment a conflictes actuals que es viuen a l’EMT i l’Aeroport de Reus.Llort va reclamar la derogació de la reforma laboral i va afirmar que «cal una llei d’igualtat salarial», i va reclamar el fet que «els partits de l’oposició s’han de convertir en els nostres aliats». En aquest punt, el secretari general d’UGT va dir que el problema de les pensions no són les despeses, sinó els ingressos», i el diferencial s’equilibraria «augmentant els salaris i els llocs de treballs, i que els diners no es destinin, com ha fet el Partit Popular, a afavorir la banca».El secretari general de CCOO, Vicente Moya, es va expressar amb termes similars als emprats per Llort, i va fer una defensa de l’educació pública catalana, va demanar que Catalunya tingui un govern com més aviat millor i va assegurar que «amb millors salaris, no hi hauria problemes per tenir una pensió digna». Moya va alertar de situacions de present que, segons va dir, generen preocupació. «A Europa creix la ultradreta, a Espanya la dreta està esquitxada per la corrupció i l’esquerra és incapaç d’unir-se per fer front a polítiques lliberals, i, a Catalunya, hem d’estar al costat de qui vol decidir el seu futur». En relació a la sentència del cas La Manada i les manifestacions de dones del 8 de març, Moya va dir que «rebutgen una Justícia que no sigui justa».A la tarda, entre la plaça Imperial Tarraco i la plaça Corsini, la Coordinadora Anticapitalista va fer la seva manifestació, amb la presència d’unes tres-centes persones. Conquerim drets i llibertats, va ser el lema de la pancarta que obria una marxa en la qual van participar sindicats com la CGT i entitats com la PAH i Marea de Pensionistes.Els secretaris generals de CCOO i UGT a Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros, van encapçalar la multitudinària manifestació del Primer de Maig a Barcelona. També hi van participar grups polítics com el PSC, ERC, JxCat i Catalunya en Comú, si bé aquest any la marxa va estar marcada per l’absència de Cs. Per davant de la capçalera es va situar una altra pancarta amb el lema No és abús, és violació i #Noésno, després de la polèmica sentència del cas La Manada.