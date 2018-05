UGT I CCOO demanen a Tarragona la unió dels partits de l'oposició per millorar les pensions i la igualtat salarial

Han mostrat una pancarta amb el lema «Ara ens toca a nosaltres»

Actualitzada 01/05/2018 a les 15:12

Els sindicats UGT i Comissions Obreres han celebrat el matí d'aquest dimarts la manifestació del Primer de Maig, entre la plaça Imperial Tarraco i el Balcó del Mediterrani, amb una participació de prop de cinc-centes persones.Una pancarta amb el lema «Ara ens toca a nosaltres», en la qual també es demanava més igualtat, ocupació, millors salaris i pensions, va obrir la marxa.La reforma laboral, l'equiparació entre dones i homes, la sentència pel cas Manada, la precarietat i la necessitat de recuperar els drets laborals dels treballadors van ser alguns dels arguments defensats pels secretaris generals d'UGT i CCOO, Joan Llort i Vicente Moya, respectivament.Els sindicats van reclamar la unió dels partits de l’oposició per aconseguir una millora de les pensions i la igualtat salarial, i van criticar la política liberal del PP.Llort va dir que la situació econòmica ha millorat, les empreses tenen més beneficis, però els treballadors no han millorat el seu sou i la pobresa s'ha fet crònica.«A les comarques de Tarragona hi ha 60.000 aturats», va remarcar.Per la seva banda, Moya va fer una defensa de l'educació pública catalana, va demanar que Catalunya tingui un govern com més aviat millor i va assegurar que «amb millors salaris, no hi hauria problemes per tenir una pensió digna».