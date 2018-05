Tarragona, seu de les XI Jornades de Joves Investigadors en Arqueologia

Se celebraran del 9 al 12 de maig al campus Catalunya de la URV

Tarragona acollirà del 9 al 12 de maig les XI Jornades de Joves Investigadors en Arqueologia (JIA), que tindran com a tema principal Migracions, recursos i noves dinàmiques. Concretament, es desenvoluparan al campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili (URV), organitzades per l'Associació de Joves Investigadors d'Arqueologia de Tarragona (AJIAT) i amb la participació de membres de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social ( IPHES), l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) i l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC).Segons informen fonts de la URV, les jornades constaran d'un total de 23 sessions i més de 140 ponències. Estan pensades per a joves no doctors que es dediquen a la investigació en arqueologia i disciplines afins. A més de plantejar els avenços científics que fan amb els seus treballs, també s'analitzarà l'estat actual de l'arqueologia, es parlarà sobre patrimoni arqueològic, la seva socialització i divulgació, la professió d'arqueòleg, arqueologia en clau de gènere, la interdisciplinarietat en la recerca arqueològica, jerarquia social, contexts habitacionals i funeraris, així com epigrafia, restauració-conservació i l'evolució de la fauna i el paisatge.L'última edició de les JIA va tenir lloc a Burgos el juny de 2017. En aquesta cita es va constatar que l'arqueologia jove peninsular sembla estar més viva que mai. Un exemple d'això és que en els últims anys han concorregut una mitjana de més de 120 joves arqueòlegs, procedents d'Espanya, Portugal, Itàlia, França i Sud-Amèrica.