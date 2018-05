Les restes trobades a la via són d'un home d'entre 40 i 50 anys

Es tractaria d'una mort no accidental

Les restes humanes que es van trobar aquest dilluns a la via del tren, a l'alçada de Cala Romana, a Tarragona, corresponen a un home d'entre 40 i 50 anys.Segons ha pogut saber aquest diari, no es tractaria d'una mort accidental, mentre que els Mossos d'Esquadra, per la seva banda, continuen investigant els fets.Una altra dada que ha pogut saber aquest diari, a banda de l'edat aproximada de l'home, és que era veí de Tarragona.Cal recordar que Adif va trobar una cama entre l'estació de Tarragona i la d'Altafulla-Tamarit després que el conductor d'un tren que realitzava el trajecte Barcelona-Tortosa els alertés que havia notat un cop però, en mirar pel retrovisor, no havia vist res que li cridés l'atenció.Després, els operaris van anar trobant mes parts del cos de l'home durant la cerca.