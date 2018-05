Ha començat una campanya per aconseguir el suport de les entitats tarragonines i demanar a Solvia una cessió de l’espai

Actualitzada 01/05/2018 a les 19:06

La immobiliària Solvia ha iniciat el procés per fer efectiu el desnonament del Centre Social Autogestionat Cal Pobre, ubicat al número 6 del carrer dels Descalços, a la Part Alta de Tarragona. El dia 12 d’abril, el col·lectiu va rebre la notificació que certificava l’inici del procés. Desconeixen encara els terminis, però la plataforma ja ha començat una campanya a les xarxes socials per aconseguir el suport de les entitats del tercer sector de la ciutat. L’objectiu, crear un manifest conjunt per reclamar als jutjats una solució «factible i legal». «Volem demanar la cessió de l’immoble, perquè Cal Pobre és molt necessari per Tarragona», deia un dels membres del centre, Mario Lucía.La plataforma creativa, que desenvolupa en aquest espai activitats de tots tipus i que acull a les entitats que volen fer servir les seves sales, va començar a créixer fa un parell d’anys. Abans, però, l’habitatge ja havia estat ocupat. De fet, des de la plataforma asseguren que tenien un tracte amb l’antic propietari. «Com ell no podia fer-se càrrec de l’immoble, nosaltres féiem les activitats i el manteníem en ordre», informava Lucía. Fa uns mesos, però, la immobiliària Solvia va fer-se amb l’habitatge i, per tant, el pacte amb l’anterior propietari va quedar en no-res.Solvia, segons indicava Lucía, va enviar una empresa de mediació a Cal Pobre. «Nosaltres els vam demanar una cita amb els representants de l’empresa a la ciutat per tractar el tema, però mai vam obtenir resposta, fins al dia d’avui», explicava.Sobre la notificació de l’inici del procés de desnonament, Lucía apuntava que «no sabíem que arribaria, però ens imaginàvem que, enguany, Solvia tornaria a donar senyals de vida». És per aquest motiu que, tan bon punt va arribar la notificació, el col·lectiu va començar a treballar per encetar una campanya de suport a les xarxes socials. Cal Pobre és seu de nombroses entitats de la ciutat, per aquest motiu, la plataforma necessita el suport del tercer sector. «Si ens unim, serem més forts per demanar als jutjats una cessió de l’immoble», deia Lucía.Les intencions del col·lectiu sempre han passat per regularitzar la situació. «A nosaltres tampoc ens agrada estar així. Volíem negociar, per això reclamarem la cessió de l’espai o un lloguer social», informava Lucía. Els membres del projecte desconeixen què vol fer Solvia amb l’espai, perquè, segons asseguren, «cal una inversió molt forta per reformar l’edifici».Cal Pobre es defineix com un Centre Social Autogestionat que té l’objectiu de «realitzar activitats socials, educatives i culturals gestionades de manera col·lectiva per les associacions, plataformes, veïns i veïnes i socis i sòcies del projecte». Aquestes activitats estan destinades, fonamentalment, a «promoure un espai cultural i de creació, reforçar el teixit associatiu i crear xarxes de suport solidari».Des del col·lectiu també fan referència a la falta d’inversió cultural a la ciutat per donar importància a l’espai. «Actualment, fins i tot les entitats constituïdes tenen dificultats per accedir a un espai lúdic o de treball, ja que l’Ajuntament els demana uns costos i millores del lloc», asseguren. Per això, en l’últim període, «per aquests motius i altres com l’ordenança que prohibeix l’art i la música al carrer, s’obté el suport de diverses entitats, col·lectius i iniciatives populars del municipi i es planteja la formalització del projecte», acaben dient. El projecte ha iniciat la campanya des del perfil @kalpobrep.