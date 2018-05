Arxiven la investigació sobre l'acte a favor del referèndum a la TAP

El Ministeri Públic no ho considera delicte perquè es tracta d'una manifestació del dret a la llibertat d'expressió i de reunió

Un acte multitudinari

La Fiscalia de Tarragona ha arxivat les diligències que es van obrir per l'acte a favor del referèndum celebrat a la Tàrraco Arena Plaça (TAP) el passat 14 de setembre, tal com explica el Diari de Tarragona La Fiscalia reconeix unes 7.500 persones a un acte que va ser obra d'una gran «publicitat» i argumenta que la celebració d'actes públics de tipus polític no constitueix una altra cosa que una manifestació pel dret a la llibertat d'expressió i de reunió, els quals estan reconeguts per la Constitució.Es van superar les 7.000 persones que s'havien convocat i hi van assistir, entre d'altres, el llavors president de la Generalitat, Carles Puigdemont; el president de l'ANC, Jordi Sànchez; i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart.