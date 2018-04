Una tarragonina creua l'Atlàntic per trobar-se amb Jennifer López

Rebeca Rodríguez Barrios va protagonitzar una trobada 'Meet & Greet' amb l'artista

Actualitzada 30/04/2018 a les 17:27

Rebeca Rodríguez Barrios, una tarragonina de 29 anys, ha recorregut més de 12.000 quilòmetres per trobar-se amb la seva artista favorita, Jennifer López. Rodríguez va aterrar a Las Vegas el passat 21 d'abril per complir un dels seus somnis, parlar amb la cantant de Puerto Rico.La tarragonina va poder transmetre a l'artista la seva admiració en un encontre anomenat Meet & Greet, que fa López als seus concerts.No obstant això, no és la primera vegada que Rebeca Rodríguez veu a J.Lo, com també és coneguda. El 2012, va anar a l'únic show que va fer a Espanya al Palacio de los Deportes de Madrid.Quatre anys més tard, la tarragonina va acudir al concert All I Have que la cantant va oferir al Planet Hollywood Casino & Resort de Las Vegas. Allí, Rebeca va aconseguir una gorra, que l'artista li va donar mentre cantava el tema Jenny from the block.L'any següent, Rodríguez va viatjar a Las Vegas per gaudir d'una trobada Meet & Greet amb la cantant, però Jennifer López va cancel·lar l'esdeveniment per respecte a les víctimes del tiroteig que hi va haver a Mandalay Bay Resort & Casino, l'1 d'octubre d'aquell any.Finalment, la tarragonina va complir el seu desig i va aconseguir reunir-se amb l'artista, de la qual es fan des que tenia 12 anys.