Nadal denuncia «malbaratament d'aigua» en regs públics a Tarragona mentre plou

El portaveu del PDeCAT afirma que els aspersos del Parc Francolí i del carrer Ernest Lluch van estar encesos durant més de 24 hores ahir diumenge tot i la pluja

Actualitzada 30/04/2018 a les 12:13

Aspersors a tota marxa al Parc Francolí i al carrer Ernest Lluch... Ahir, durant més de 24 h van estar encesos tot i la pluja i avui segueixen! Vam trucar a Ematsa i a la Brigrada sense grans respostes... Si us plau, més control per evitar aquest malbaratament!!! #vergonya pic.twitter.com/GAfkdEf5Ft — Dídac Nadal Abad ️ (@didacnadal) 30 d’abril de 2018

Els aspersors que reguen el Parc Francolí i el carrer Ernest Lluch de Tarragona van estar encesos ahir diumenge «a tota marxa» tot i la pluja. Així ho afirma el portaveu del PDeCAT a l’Ajuntament de Tarragona, Dídac Nadal, que ha criticat aquest «malbaratament d’aigua» a través del seu perfil a la xarxa social Twitter.Tot i el dia plujós que va fer ahir a Tarragona, els aspersors de la ciutat no van deixar de funcionar ni un sol minut, segons Dídac Nadal. El polític tarragoní ha denunciat a les xarxes socials que els aspersors van regar el Parc Francolí i el carrer Ernest Lluch durant més de 24 hores i avui dilluns segueixen a ple rendiment. Segons Nadal, el PDeCAT es va posar en contacte amb Ematsa i la Brigada municipal «sense grans respostes».El portaveu del PDeCAT ha volgut fer públic aquest fet a Twitter amb unes fotografies. «Si us plau, més control per evitar aquest malbaratament!!!», expressa en la seva piulada Nadal, que clou amb l’etiqueta #vergonya.