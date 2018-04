La ciutat ha perdut 4.917 habitants en un any i ara en té censats 131.507

Només en tres capitals de les deu comarques el nombre d’homes supera el de dones: Amposta, Gandesa i Montblanc

Actualitzada 29/04/2018 a les 20:04

Equilibri quasi total a Falset

L’efecte la Canonja

La ciutat de Tarragona ha perdut 4.917 persones en un any, segons el padró oficial fet públic per la Generalitat de Catalunya. Al tancament del 2017 tenia 131.507 persones censades i, en el mateix període del 2016, la xifra era de 136.424. Com a curiositat, el nombre de dones és superior al d’homes, amb una diferència de 3.625. En el conjunt de Catalunya, la població censada ascendeix a 7.596.131 persones, de les quals 3.867.633 són dones i 3.728.498 homes.Pel que fa a les deu capitals de comarca de Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, en tan sols tres el nombre d’homes supera el de dones. Es tracta d’Amposta, amb 90 homes més; Gandesa, amb 69, i Montblanc, amb 57. En les set restants, a més de la ciutat de Tarragona, a Reus, el Vendrell, Tortosa, Valls, Móra d’Ebre i Falset, les dones són majoria. Concretament, a Reus hi ha 3.513 dones més que homes, al Vendrell en són 278, a Tortosa 219, a Valls 156, a Móra d’Ebre 23 i a Falset 2. D’aquestes xifres es desprèn que on la diferència és menor, i gairebé anecdòtica, és a la capital del Priorat.Segons el cens oficial de la Generalitat, a 1 de gener del 2018, i per ordre de major població, Tarragona tenia 67.566 dones i 63.941 homes (131.507), Reus 53.318 dones i 49.805 homes (103.123), el Vendrell 18.423 dones i 18.145 homes (36.568), Tortosa 16.832 dones i 16.613 homes (33.445), Valls 12.134 dones i 11.978 homes (24.112), Amposta 10.331 homes i 10.241 dones (20.572), Montblanc 3.682 homes i 3.625 dones (7.307), Móra d’Ebre 2.824 dones i 2.801 homes (5.625), Gandesa 1.540 homes i 1.471 dones (3.011) i Falset 1.411 dones i 1.409 homes (2.820).Del 2016 al 2017, la població empadronada a la província de Tarragona va créixer un 0,5%, un percentatge similar a la de la resta de circumscripcions catalanes. L’any passat es va tancar amb una població censada de 795.482 habitants, dels quals 399.023 són dones i 396.456 són homes.Per nacionalitat, la població estrangera és, a Catalunya, d’1.079.712 habitants, amb un creixement de 38.350 persones (3,7%). La població de l’Estat, que és de 6.516.419 habitants, creix en 1.951 persones (0,03%). La població de nacionalitat estrangera representa el 14,2% del total.La població censada a Catalunya, amb data 1 de gener d’enguany, ascendia a 7.596.131 habitants: d’aquest nombre històric, 3.867.633 són dones i 3.728.498 homes.La tendència a l’alça en el cens de Tarragona a inicis de la dècada del 80, en què la ciutat superava lleugerament els 110.000 habitants, va arribar a una cota màxima els anys 2009 i 2010, en què es van superar els 140.000 habitants. En aquests anys es comptabilitzaven els residents a la Canonja, municipi que estava agregat a Tarragona. Quan va recuperar el caràcter de poble i va deixar de dependre de la capital, el cens de la ciutat de Tarragona caure de manera considerable. Així, el 2011 la població era d’uns 133.000 habitants. Des de llavors, la tendència ha estat sempre a la baixa.