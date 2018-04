L'EMT contractarà conductors per fer front a les hores extres que descarta fer la plantilla

La negativa dels treballadors, que també han convocat una vaga pels dies 8 i 10 de maig, ha dut a l’empresa municipal a prendre aquesta decisió

«Se’ns ha acabat la paciència»

Cartes creuades

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) contractarà, aquesta setmana, nous conductors per fer front a les hores extres que descarta fer la plantilla. La negativa dels treballadors, que no estan obligats a acceptar la càrrega addicional de treball, se suma a la vaga que han convocat pels dies 8 i 10 de maig. Mai fins ara havia succeït res semblant a l’EMT, que viu un conflicte laboral provocat per les «condicions precàries en què treballem», segons expressaven des del Comitè d’Empresa.La contractació de nous conductors és un capítol més del conflicte laboral que es viu a l’empresa municipal des de fa alguns dies. El gerent de l’EMT, Néstor Cañete, informava a aquest mitjà que «el Consell d’Administració va acordar donar-me total llibertat per solucionar la problemàtica i prendre decisions per seguir donant el servei als ciutadans». El passat divendres, hores després de l’anunci de vaga per part de la plantilla, Comitè d’Empresa i gerent es van reunir per intentar negociar una solució. L’encontre no va ser fructífer, per això, «prendrem les mesures necessàries», deia Cañete.Aquesta passada setmana, van ser molts els conductors que es van negar a fer hores extres. La càrrega addicional de treball, millor remunerada, és una pràctica habitual a l’EMT. De fet, segons informava Cañete aquesta setmana en una carta dirigida als treballadors, «fa escassament un any i mig, vam posar en funcionament un nou sistema de treball que ha permès rebaixar del voltant de 16.000 a poc més de 4.000 el dèficit d’hores estructurals». Que la plantilla es negui a acceptar-les s’entén, per tant, com una mesura de pressió més. Cañete informava que «la decisió de contractar nous treballadors la prendré aquesta setmana». Però segons ha pogut saber aquest mitjà, els conductors tornaran a rebutjar-les. «Anem tots a una», deien des del Comitè. Per tant, l’EMT haurà de contractar conductors si vol pal·liar els efectes del conflicte laboral.Des del Comitè expressaven que «dubtem de la legalitat» d’aquesta contractació. El gerent de l’EMT informava que els nous conductors «han de tenir el carnet de conduir adient i hauran de passar una formació de prevenció de riscos laborals».Des del Comitè d’Empresa són conscients que ofereixen un servei públic amb més de 9 milions d’usuaris anuals. Però tal com asseguraven, «la nostra paciència ha arribat a uns ímits que ja no se suporten». Fa mesos que els treballadors denuncien que han de patir «autobusos obsolets, emissores deficients que no s’instal·len malgrat que digui l’empresa el contrari, horaris poc recomanables per raons de salut i seguretat dels conductors», i afegeixen tot un seguit de deficiències que pateix el servei d’autobusos urbans de Tarragona a «rampes d’accessibilitat, calefaccions i aires condicionats, expenedores de tiquets...».El personal de l’empresa denuncia que totes les deficiències que han de patir han comportat un augment de les baixes laborals i exigeixen que els resolguin els «greuges comparatius de tota mena», que es produeixen dins el personal de l’EMT.Amb les mesures de pressió que han acordat els treballadors, esperen que la situació se solucioni. «Ara tenen ells la pilota a sobre de la teulada», deien des del Comitè. De fet, les hores extres que no es van fer la setmana passada ja van tenir incidències en alguns serveis, com els de la línia 54.La setmana passada, Néstor Cañete va enviar una carta a tots els treballadors on demanava «reconsiderar» l’anunci de vaga i la negativa a fer hores extres i enviava un missatge de «serenitat». La resposta dels treballadors, però, va ser clara: «Hem estat molt pacients i és hora de què vostès moguin fitxa. La nostra paciència ha arribat a uns límits que ja no suportem. Hem lluitat contra vent i marea i moltes vegades ens hem sentit menyspreats». La plantilla, en veure la reclamació de «comprensió» i «reconsideració», va demanar també «comprensió i decisió», i mai «pressió i revenja».El Comitè d’Empresa de l’EMT ha convocat pels pròxims 8 i 10 de maig, aturades de quatre hores diàries. Les aturades s’han programat durant dues hores de les 10 a les 12 h i dues més de les 16 a les 18 h.