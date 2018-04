L'AAVV Catedral denuncia actes vandàlics a la plaça del Pallol durant el cap de setmana

Uns brètols han tombat diverses jardineres

Actualitzada 30/04/2018 a les 09:25

L'Associació de Veïns Catedral ha denunciat que s'han produït actes vandàlics, durant aquest cap de setmana, al casc antic de la ciutat. Els fets s'han produït concretament a la plaça del Pallol, on uns brètols han tombat diverses de les jardineres que es troben situades en aquest espai, just davant de l'Antiga Audiència. En alguns dels casos, també han arrencat les plantes.Els veïns d'aquesta zona, on es produeixen diferents actes vandàlics, es queixen que falta vigilància per part de la Guàrdia Urbana durant els caps de setmana a la Part Alta i atribueixen la proliferació de fets incívics a aquesta manca de seguretat al barri.