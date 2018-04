Jordi Garcia i Espe Bernat guanyadors de la 9a Cursa del Pont del Diable

La cursa s'ha dut a terme amb una participació de 500 corredors pels camins del Pont del Diable

Uns 500 corredors han participat, ahir diumenge 29 d’abril, a la 9a Cursa del Pont del Diable by Peugeot Joaquin Oliva. Aquesta cursa forma part de la Lliga Trail Nord i és una prova puntuable que s’ha consolidat en el marc de curses de muntanya de referència a la ciutat de Tarragona.Els guanyadors d’aquesta edició han sigut Jordi Garcia, amb un temps de 40,21 minuts, en segona posició Angel Martínez, i en tercera posició Gabriel Alandete. En categoria femenina, la guanyadora ha estat Espe Bernat, que ha fet un temps de 49,17 minuts, seguida de Soraya Martinez i en tercer lloc Paula Cerro. Aquesta cursa s’ha iniciat al local de la Colla Castellera Sant Pere i Sant Pau amb una batucada, s’ha endinsat cap al bosc i ha passat pels camins del voltant del Pont del Diable. Al seu pas per aquest monument, els corredors han sigut fotografiats per tenir un record de la cursa.En acabar, els més petits també han pogut córrer en una cursa per la rambla del barri on han participat una cinquantena de nens i nenes. A més, la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau han fet el tradicional pilar de 4 per concloure l’acte.