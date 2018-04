El Govern imposa vedes a l'arrossegament a Tarragona, Comunitat Valenciana i Múrcia

Les prohibicions que concerneixen a diverses zones marítimes de Tarragona estaran vigents entre l'1 de juny i el 30 de juliol

Actualitzada 30/04/2018 a les 14:03

El Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient ha imposat vedes a la pesca d'arrossegament de fons en aigües de Tarragona, així com a Múrcia i en diverses zones de la Comunitat Valenciana, segons tres ordres que entren en vigor avui.Les regulacions, publicades aquest dissabte en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), indiquen que els informes científics actuals confirmen la conveniència de vedes i altres mesures de protecció per a les poblacions d'espècies demersals (com lluç o moll) en els esmentats caladors.Les prohibicions que concerneixen a diverses zones marítimes de Tarragona estaran vigents entre l'1 de juny i el 30 de juliol.En el litoral de Múrcia, queda prohibida la pesca d'arrossegament des del dia 12 de maig fins al 10 de juny.En l'ordre sobre la Comunitat Valenciana, el Ministeri estableix diferents períodes de veda segons tres zones específiques: una al maig, una altra al juny i una altra a l'agost i setembre.