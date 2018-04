Ara Tarragona prepara un nou equip per afrontar les municipals de 2019

La setmana passada es va incorporar a la formació l’advocat Josep Molero i, aquesta, també ho farà Pere Clúa

La formació Ara Tarragona, que va presentar-se per primera vegada als comicis municipals l’any 2015, ja està formant l’equip per afrontar les eleccions de l’any vinent. Òscar Busquets (exregidor de CiU al consistori entre 2011 i 2015) és el president del partit a la ciutat, després d’haver renovat l’executiva i d’haver donat relleu a Pep Manresa el passat mes de febrer. Comparteix files amb membres de l’executiva anterior com Henry Pérez o Marina Robert, però també ha sumat nous noms com els advocats Josep Molero o Pere Clúa. L’objectiu, deia Busquets, és «crear un missatge engrescador pels tarragonins» i «donar una alternativa als grans partits» que, segons deia, «patiran els efectes de la situació actual».Ara Tarragona és un dels grups de la denominada «nova generació política». L’any 2015, tal com recordava Busquets, «vam estar a res d’entrar al consistori amb un regidor». Era la primera vegada que aquest partit autoanomenat «municipalista» es presentava als comicis locals. L’any vinent, ho tornaran a intentar, perquè segons Busquets, «serà el moment dels partits nous». Tot i això, reconeixia que els partits independentistes comptaran amb un gruix de vots gairebé assegurat. En aquest sentit, Busquets es posicionava «en contra» de la Declaració Unilateral d’Independència i de «com s’han fet les coses en el procés», però «a favor» del dret d’expressió i de la «llibertat de decidir dels catalans amb un referèndum pactat».En clau tarragonina, la formació encapçalada per Busquets centrarà la seva campanya en el comerç tarragoní. «Tenim desenes de locals tancats, va a pitjor i l’equip de govern és incapaç de posar fil a l’agulla», denunciava el president del partit, que afegia que, «tot i això, ens diuen que tot va molt bé». També és molt crític amb la conservació del Patrimoni de la ciutat. «Les darreres actuacions són molt polèmiques», deia.D’altra banda, Ara Tarragona se centrarà també en la cultura i en la «presència de la ciutat» en àmbit general. De fet, Busquets expressava que «només en Turisme crec que s’estan fent les coses d’una manera diferent». Per últim, recalcava també que volen millorar la presència i els recursos dels serveis socials, sobretot als barris de la ciutat, «on, precisament, la gent que hi viu és la que ho està passant pitjor».Tot i que Busquets no descarta, a hores d’ara, encapçalar la llista del partit per les properes eleccions municipals, recalcava que «estem construint l’equip i està tot per decidir». «Potser és de l’antiga executiva o potser és un nom nou molt potent, encara no ho sabem perquè hi haurà més incorporacions», deia. La setmana passada, la formació va anunciar l’entrada de l’advocat Josep Molero i, els propers dies, ho farà amb el nom de Pere Clúa, també advocat i fiscalista. Però els anuncis encara no han acabat, perquè segons Busquets, «també volem persones vinculades als barris».Ara Tarragona decidirà la llista que es presentarà a les eleccions els propers mesos. Alguns noms coincidiran amb l’equip actual, però d’altres es quedaran com un «acompanyament en aquest camí previ». Caldrà veure, per tant, si Busquets, exregidor de CiU entre 2011 i 2015, és el nou alcaldable del partit.