Mor Mario Ruiz Sanz, professor del Departament de Dret Públic de la URV

El seu funeral serà demà a València

Actualitzada 29/04/2018 a les 16:12

Mario Ruiz Sanz, professor del Departament de Dret Públic (acreditat a Catedràtic) de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i exsecretari general de la universitat ha mort aquest matí als 51 anys després d’una llarga malaltia. El seu funeral serà demà a València, a un quart de cinc de la tarda.Ruiz Sanz –nascut a Montesa (València) l’any 1967– era professor titular d'universitat (acreditat a Catedràtic per l'ANECA –agència estatal– i per AQUA –agència catalana–) de l'àrea de Filosofia del Dret i Filosofia Política al Departament de Dret Públic de la URV. Havia impartit assignatures de grau, postgrau i doctorat a la Facultat de Ciències Jurídiques i en la Facultat de Lletres. A la URV, era membre del CEDAT (Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona.). Com a professor convidat, va impartir docència en diverses universitats i col·laborava, segons detalla la URV, amb els Instituts de Drets Humans de les Universitats de València i Carlos III de Madrid, a més d'altres centres de recerca nacionals i internacionals. Va formar part o va ser investigador principal d'una vintena de projectes d'investigació competitius, estatals i europeus, entre ells projectes Daphne i Consolider. Va publicar més de cinquanta referències científiques (diverses monografies, articles en revistes especialitzades, capítols de llibre, manuals docents, estudis preliminars, informes i altres). Les seves línies d'investigació eren: filosofia política i jurídica contemporània; teoria del dret, metodologia, epistemologia i argumentació jurídica; drets humans emergents i conflictes jurídics; drets socials, econòmics i culturals; dret i cinema, entre d'altres. Va ser secretari general de la URV durant dos anys.