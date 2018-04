Els cavalls prenen el protagonisme a la Feria de Abril de Bonavista

Demà la festa començarà a les 20 hores i s’allargarà fins a les 3.30 de la matinada

Els responsables de la Feria de Abril de Bonavista han passat bona part de la jornada pendents de la meteorologia. A les 11 del matí, amb sol després d’un fort xàfec, s'ha iniciat una exhibició eqüestre que ha estat seguida per un nodrit grup de persones aficionades al món del cavall. Els participants han fet equilibris damunt els animals, uns exercicis que han agradat les persones que s'han concentrat en un espai habilitat per l’exhibició al darrere de les sis casetes de la Feria d’Abril, mentre que els responsables de les atraccions començaven a preparar-les, també pregant perquè la pluja no fes acte d’aparició. Una de les actuacions que més han agradat ha estat la que ha tingut com a protagonistes dues dones amb la típica indumentària flamenca, que han ballat al mateix temps que ho feien dos cavalls. L’espectacle ha rebut l’aplaudiment de les persones presents en el recinte. La festa ja no pararà fins a l’una de la matinada.La jornada de demà, dilluns, penúltima de la Feria d’Abril, començarà a les 20 hores, quan les sis cassetes del recinte firal obriran les seves portes al públic. La gastronomia i la música característiques d’aquesta iniciativa que s’organitza al barri de Bonavista estaran presents fins a les 3.30 de la matinada, moment en què està previst que la fira tanqui les seves portes, després d’una jornada en què s’espera que passin milers de persones aprofitant el pont del Primer de Maig. Les casetes de l’Associació de Veïns de Bonavista–Torre del Oro, Son de Lunares, Casa de Andalucía, Braseria Cabrera, Racing de Bonavista i Acadèmia Art i Flamenc, i les atraccions de fira són en centre neuràlgic del barri per espai d’uns dies. Ahir, a més, l’activitat eqüestre va coincidir amb el tradicional mercadet que els diumenges acull el barri tarragoní. La Feria de Abril finalitzarà dimarts. Les diverses activitats lúdiques s’iniciaran a les 11 hores i es perllongaran fins a les 24 hores.