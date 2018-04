Dos accidents més al Camp de Tarragona

Dos turismes han bolcat a la T-11 i a l'N-240 respectivament

Actualitzada 29/04/2018 a les 18:01

Cinc accidents aquest cap de setmana

Dos vehicles han bolcat aquest migdia per causes que es desconeixen. El primer accident s’ha registrat a dos quarts de tres a l'N-420, en direcció Montblanc. Un turisme ha bolcat en sortir de la via, afortunadament cap persona ha resultat ferida. Fins al lloc dels fets s’hi ha desplaçat una dotació de bombers i quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra.Una hora més tard, a dos quarts de quatre, un altre turisme ha bolcat lateralment a la T-11, al punt quilomètric 15, just davant del Carrefour de Les Gavarres en direcció Tarragona. En aquest accident tampoc s’han registrat ferits i els Mossos d’Esquadra han activat dues patrulles.A aquests dos incidents se’ls ha de sumar uns altres tres d’ahir a la nit. Un accident amb tres cotxes implicats a l’A-7 a Tarragona amb dos ferits menys greus, i dos cotxes bolcats a Montbrió del Camp i Montblanc respectivament.