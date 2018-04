Tarragona s'impregna de jazz en la 24a edició del Festival Dixieland

El certamen ha programat un centenar d’actuacions musicals pels carrers, places i locals de la capital tarragonina

Més de 130 músics d'una desena de nacionalitats participen de la 24a edició del Festival Internacional Dixieland de Tarragona. Els organitzadors han programat 111 actes, dels quals la gran majoria són gratuïts i es reparteixen pels carrers i places de la Part Alta de Tarragona i locals. Segons el director artístic del certamen, Kike Colmenar, «és la primera gran festa de la ciutat i el jazz tradicional és el millor element per amanir-ho». Els caps de cartell són la carismàtica trompetista Gunhild Carlin, The Granophone All Stars Big Band i Dan Barrett Quintet, membre de la New Orlean de Woody Allen.