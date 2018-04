El creuer ha arribat aquest matí a la ciutat

Actualitzada 28/04/2018 a les 18:38

El ‘Sea Cloud II’, un veler de luxe, ha arribat aquest matí al Port de Tarragona. Es tracta d’un creuer de 117 metres d’eslora amb bandera de Malta i amb una capacitat per a 87 passatgers i 62 tripulants.El Serrallo ha preparat una benvinguda especial per a aquests navegants i la colla castellera del barri prepara una exhibició per aquesta tarda.