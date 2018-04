Denuncien olors molt fortes mentre pinten un pas de zebra

Els veïns i comerciants de la Part Baixa afirmen que gairebé no poden respirar

Actualitzada 28/04/2018 a les 12:37

Operaris de l’Ajuntament de Tarragona estan repintant la senyalització del carrer Reial i la plaça dels Carros. Segons afirmen els veïns i botiguers de la zona, aquesta pintura està contaminant molt la zona i provoca que els vianants «pràcticament no puguin respirar». «Una dona té moltes molèsties a la gola i a una altra, aquesta forta olor li està provocant molt mal de cap i està a punt d’anar a Santa Tecla», són algunes de les denuncies que han fet arribar a la redacció del Diari Més.Els comerciants apunten que els operaris estan treballant des de dos quarts de deu del matí i pensen que aquestes tasques s’haurien de realitzar per la nit per tal de no molestar al trànsit ni als vianants que passen per aquests carrers.