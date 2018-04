Zapater demana que s'exculpi del cas Inipro als seus quatre defensats

Dijous va declarar un testimoni que va afirmar que els seus representants van treballar a l’empresa

Actualitzada 26/04/2018 a les 21:20

L’origen

L’advocat Paco Zapater, qui defensa a quatre treballadors que formen part del conegut com a cas Inipro, va manifestar ahir que demanarà l’arxivament després que un dels testimonis que va presentar va «confirmar que diversos treballadors d’Inipro van fer, efectivament, la seva feina» a l’Institut Municipal de Serveis Socials. Zapater va afirmar que el testimoni d’ahir «ha confirmat la nostra tesis, que no és altra que va coincidir en diverses reunions amb els treballadors».Tres testimonis que van declarar el passat 21 de març pel cas Inipro ja van acreditar que diverses persones treballaven en aquesta empresa, per la qual cosa la defensa va interpretar que les seves paraules posaven en dubte el presumpte desviament de fons de Serveis Socials municipals de Tarragona per finançar el PSC. Els testimonis que van declarar el passat mes eren dues treballadores de la Unitat Tècnica d’Immigració i Ciutadania (UTIC) i una era, en el moment que s’investiga, presidenta d’una associació de veïns. La declarant d’ahir és tècnica d’inclusió de Serveis Socials de la Part Alta.L’argument que sempre ha defensat l’advocat Zapater, que representa quatre dels investigats, és que l’empresa Inipro va realitzar els treballs encarregats per l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS).A preguntes de Zapater, la declarant va afirmar que dues de les persones que defensa van compartir un projecte de disseny del Servei Municipal de Mediació i Acció Comunitària amb aquesta, afegint que era un dels motius pels quals mantenien reunions. Els treballadors contractats per Inipro tenien la missió d’aportar idees al igual que la declarant, perquè la ciutat tingués un servei comú de mediació que, en aquells moments, no existia, va transcendir de la testimoni presentada per la defensa dels quatre treballadors.Cal recordar que Inipro va cobrar 337.168,97 euros entre els anys 2009 i 2011 per un servei d’atenció a immigrants, adjudicat mitjançant un procediment negociat sense publicitat, encara que les tres empreses a les quals es va invitar a participar estaven vinculades entre elles. En la peça principal consten com a investigats l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros; l’exregidora de Serveis Socials, Victòria Pelegrín; la portaveu del govern municipal, Begoña Floria, i l’excap de gabinet d’Alcaldia, Gustavo Cuadrado, tots del PSC.