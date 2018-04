La Generalitat treu a licitació les obres del futur centre penitenciari obert a Tarragona

El pressupost és de 10 MEUR i, segons les previsions inicials, hauria d'entrar en funcionament l’any vinent

Actualitzada 27/04/2018 a les 16:30

Capacitat per 150 interns

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya ha tret a licitació l'execució de les obres de construcció del nou centre penitenciari obert de la ciutat de Tarragona. L’equipament està previst al carrer de l’Arquebisbe Pont i Gol, a prop del Parc Francolí. L’edifici serà l’únic d’aquestes característiques de tota la demarcació i tindrà capacitat per 150 interns. Aquesta zona, on s’hi ubiquen les dependències de la Guàrdia Urbana i de la Guàrdia Civil, també està previst que aculli el nou Fòrum Judicial, que continua aturat per manca de finançament. Segons es recull a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, el pressupost de licitació del projecte és de 10 MEUR -8,26 MEUR sense IVA- i, a més de la construcció d’un nou edifici de cinc plantes, també inclou un arxiu soterrat per a dependències judicials i el seu accés.L’anunci d’aquest projecte, que es va fer el juliol del 2016, va generar queixes entre els veïns de l’entorn del Parc Francolí, els quals van rebutjar la construcció del centre obert atesa la proximitat d’una escola, d’una llar d’infants i del propi parc. Van arribar a recollir més de 600 signatures contràries al projecte.El Departament de Justícia s’hi va reunir el setembre del 2016 per traslladar-los tota la informació del projecte i es va reafirmar en aquesta ubicació adduint que la conflictivitat a l’entorn d’aquest tipus d’equipaments és «nul·la».Aleshores, el director general de Serveis Penitenciaris, Amand Calderó, va defensar que el Departament és partidari que els centres oberts s’ubiquin a la trama urbana de les ciutats perquè els interns tinguin possibilitat de sortir a treballar durant el dia i només vagin al centre a dormir.Calderó va destacar que el perfil de les persones que acudeixen als centres oberts -com el que ara hi ha a les instal·lacions de l’antiga presó de Tarragona -és el d’individus «que han tingut una bona evolució conductual i en el tractament, i que s’han guanyat una confiança i tenen un projecte de futur positiu».El director de Serveis Penitenciaris va cridar a la «coresponsabilitat» a l’hora de treballar a favor de la reinserció i va defensar els centres oberts com un instrument idoni per culminar aquest procés personal dels interns.El centre obert està expressament dissenyat per al tractament dels interns en règim de tercer grau, que actualment compleixen condemna a l'antiga presó de la ciutat. Tindrà capacitat per a 150 interns i serà l'únic de tota la demarcació. Segons es va anunciar fa dos anys, les obres han de començar enguany i duraran un any i mig. Està previst que el nou centre obert, que tindrà capacitat per a 150 condemnats, entri en funcionament a finals de 2019.L'edifici, de cinc plantes, es construirà en un solar al costat de la comandància de la Guàrdia Civil i de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Allà s'hi traslladaran els 95 interns que queden a l'antiga presó, que es preveu que tanqui les seves portes l’any vinent.Cal recordar que hi ha un acord entre l’Ajuntament de Tarragona i el Departament de Justícia per desenvolupar aquest projecte, com a pas previ a l’esperada implantació del Fòrum Judicial a la mateixa zona. L’esperat nou Palau de Justícia segueix congelat per manca de pressupost.