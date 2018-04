La Feria de Abril de Bonavista arrenca aquesta tarda amb les casetes individuals recuperades

L’alcalde Ballesteros en farà la inauguració i la fira s’allargarà fins al dia 1

Actualitzada 26/04/2018 a les 20:02

La Feria de Abril de Bonavista s’inaugurarà avui a les 20 hores, a l’espai d’aparcament dels diumenges del mercat, i romandrà oberta fins el dia 1 de maig. Enguany, hi ha una novetat important: es recuperaran les casetes individuals que, des del 2012, s’havien substituït per una gran envelat.La presidenta de la Casa de Andalucía de Tarragona y provincia, Charo García, va destacar durant la presentació que «la Feria de Abril de Bonavista és de les més importants de Catalunya, i la recuperació de les casetes ha estat possible perquè des de la nostra entitat ho tirarem endavant amb la participació d’altres associacions». Les sis casetes tindran entre 200 i 400 metres quadrats i seran de les entitats següents: Associació de Veïns de Bonavista; Braseria Cabrera; Torre del Oro; Racing Bonavista; Academia Art i Flamenc i la Casa de Andalucía de Tarragona y provincia. També hi haurà una part d’atraccions de fira del Gremi d’Atraccions Firaires de Catalunya.Els horaris de la fira són els següents: avui, de 20 hores a 3.30 hores de la matinada; demà, de 18 hores a 3.30 hores; diumenge, 29 d’abril, d’onze del matí (amb la doma de cavalls) fins a la 1 de la matinada; dilluns, de les 20 hores a les 3.30 de la matinada; i, per últim, el dia 1 de maig, de les 11 del matí a les 24 hores.La regidora i presidenta d’Espimsa, Elvira Ferrando, va manifestar que «la 36a edició la Feria inicia una nova etapa amb la tornada de les casetes, una reivindicació de les entitats que hi participen cada any, i que ara ja serà possible». En aquesta edició, l’entitat organitzadora serà la Casa de Andalucía de Tarragona y provincia, amb la col·laboració d’Espimsa, l’Associació de Veïns de Bonavista, Unió de Comerciants de Bonavista i el Gremi d’Atraccions de Fira de Catalunya, entre d’altres.La Feria de Abril de Bonavista és una de les més importants del país i ha arribat a comptar amb l’assistència de més de 40.000 persones. Aquest any, la recuperació de les casetes individuals és un valor afegit. Per això, els organitzadors esperen que prop de 15.000 persones arribin al barri de Ponent.