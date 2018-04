El ple de la institució aprova dues mocions per l’alliberament dels «presos polítics»

El ple de la Diputació de Tarragona d’aquest divendres ha aprovat una declaració institucional arran de la polèmica sentència judicial de l’Audiència de Navarra en relació al cas de ‘La Manada’. Per unanimitat de tots els grups -el diputat del PP no ha acudit a la sessió-, la institució supramunicipal ha acordat instar el Congrés i el Senat a modificar el Codi Penal «per revisar el supòsit d’abús sexual, així com la consideració jurídica de la violència en casos d’agressió sexual i violació». Segons el text de la declaració aprovada, la sentència «minimitza els fets en no considerar-los agressió sexual i en no considerar l’agreujant de realitzar-se en grup», i «situa la càrrega de la prova en la víctima al posar el focus en el seu comportament i no en el dels agressors». La Diputació també considera que la resolució judicial «afavoreix la impunitat de les agressions masclistes i envia un missatge de descrèdit de la vivència de les dones que pateixen aquestes agressions i les revictimitza».