L'AV Tarragona Centre vol transformar solars buits en 1.000 m2 d'horts urbans

Es tracta d’un terreny ubicat al darrere de l’església de Sant Joan, que és municipal, i d’un altre situat al 43 del carrer Unió, en aquest cas, privat

Actualitzada 26/04/2018 a les 20:14

L’Associació de Veïns Tarragona Centre vol transformar dos solars buits en 1.000 metres quadrats d’horts urbans. Aquests, es dividirien en parcel·les i es destinarien a l’ús dels veïns de la zona. L’entitat ho va reclamar formalment a l’alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, durant una reunió mantinguda fa unes setmanes. «Ens va dir que li semblava molt bé, però encara no hem obtingut resposta», explicava la presidenta de l’associació, Núria Sabat.Els solars que els veïns volen transformar en horts urbans estan ubicats al centre de la ciutat. Un és terreny municipal, s’ubica al darrere de l’església de Sant Joan i té gairebé 300 metres quadrats. L’altre, en canvi, és propietat privada i s’ubica al número 43 del carrer Unió, en un espai que arriba fins al carrer Fortuny i que compta amb gairebé 700 metres quadrats. «Creiem que seria una molt bona manera d’aprofitar uns espais que, a hores d’ara, només serveixen per acumular brutícia», deia Sabat.L’entitat s’ha inspirat en la iniciativa de la URV, que va utilitzar un solar ubicat al costat del Campus Catalunya per crear un hort urbà. Ara, amb l’inici de les obres de la nova Facultat d’Educació, ha desaparegut, però el jurat del premi Consell Social URV a la Qualitat Docent va premiar, aquesta setmana, el professor de l’ETSEQ Albert Fabregat, en la modalitat individual, i, en la modalitat col·lectiva, pel projecte Horts socials a la URV: l’educació ambiental per a la innovació social. L’ha dut a terme professorat de la Facultat de Ciències Jurídiques, la Facultat de Lletres, l’ETSEQ, l’ETSE, la Facultat de Química i la Facultat d’Economia i Empresa.Ara, els veïns esperen una resposta de l’Ajuntament per transformar solars en horts.