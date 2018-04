L'Ajuntament de Tarragona obre la porta a canviar l'ús hoteler de l'edifici Ca l'Ardiaca

Territori requerirà a la promotora Desarrollos Arbe reposar, a la façana de l’immoble, la lona que va emportar-se una ventada

Actualitzada 26/04/2018 a les 20:26

L’Ajuntament de Tarragona obre la porta a canviar l’ús que se li pugui donar a Ca l’Ardiaca, si finalment l’immoble medieval no es transforma en un hotel. La Junta de Govern va acordar ahir la venda forçosa dels solars que corresponen als números 2 i 10 del Pla de la Seu, on l’empresa aragonesa Desarrollos Arbe tenia previst habilitar un establiment hoteler de luxe. El regidor de Territori, Josep Maria Milà, va manifestar, al terme de la reunió, que el pla parcial que es va fer per poder destinar Ca l’Ardiaca a hotel pot donar pas a un altre si, per exemple, un futur comprador vol destinar l’immoble a habitatges o residència per a la gent gran.L’Ajuntament ja ha fet efectiva la seva decisió de subhastar Ca l’Ardiaca pel preu de l’expropiació, xifrat en prop de mig milió d’euros. El futur comprador, si és que algú s’interessa per aquest immoble, que conté restes romanes i medievals de gran importància i que haurà de conservar, haurà de fer front, també, a les càrregues que acumula la propietat. A les que ja té, se li afegirà una de nova, donat que el govern municipal requerirà a Desarrollos Arbe perquè reposi la lona que cobria les dues façanes de l’edifici i que es va desprendre fa unes setmanes com a conseqüència dels efectes d’un vendaval. La lona estava subjecta a una envestida que es va col·locar en el seu dia per motius de seguretat. Cal recordar que alguns elements, com unes finestres medievals, van haver de ser reforçades.En el requeriment, l’Ajuntament demanarà a la propietat que torni a posar la lona i ho faci de manera correcta. En cas contrari, podria actuar de manera subsidiària i passar la factura a Desarrollos Arbe, segons va explicar Milà.Per altra banda, el responsable de Territori va anunciar que la voluntat de l’Ajuntament és fer efectiva la venda forçosa de Ca l’Ardiaca abans que finalitzi el 2018, entre altres motius perquè vol posar fi a la situació actual com més aviat millor. Des del moment en què Desarrollos Arbe va comprar l’edifici, ha transcorregut prop d’una dècada. Molt de temps ha passat des del mes de julioldel 2009, quan l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, i Francisco Artal, presentant de Desarrollos Arbe, van signar el conveni urbanístic per fer una rehabilitació integral de Ca l’Ardiaca per a destinar l’espai a un hotel de cinc estrelles i 33 habitacions, una d’elles de setanta metres quadrats.En aquella ocasió, Ballesteros va manifestar que aquell era «un dia històric», perquè l’acord al qual van arribar les dues parts «permetrà recuperar i posar en valor per la ciutat un palau gòtic únic a Catalunya». En el conveni quedava reflectit el compromís que «les estructures arqueològiques més rellevants que es descobreixin en el subsòl hauran de tenir accés públic».La intervenció arqueològica que es va dur a terme va posar al descobert murs romans de gran potència, entre altres elements d’especial importància. Les troballes van suposar el primer gran entrebanc del projecte de dotar a la Part Alta del que havia de ser el seu primer hotel de luxe i, a més, un establiment de categoria que, com es deia el 2009, donaria prestigi al barri.