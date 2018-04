Els crims del franquisme, investigats a la ciutat gràcies a la causa argentina

Dijous va declarar a l’Audiència el fill d’un reusenc torturat i empresonat per la Guàrdia Civil

Els crims del franquisme s’investiguen per primera vegada a Tarragona. Jordi Carrilero, fill d’un comerciant reusenc torturat i empresonat per la Guàrdia Civil, va declarar ahir al davant de la jutgessa argentina María Romilda Servini, que instrueix la causa 4591/2010 per crims de genocidi o lesa humanitat comesos pel franquisme i en la transició, del 17 de juliol de 1936 fins al 15 de juny de 1977. «Volem que es faci justícia i es restableixi la dignitat d’unes persones que van ser tractades com a delinqüents i lladres sense ser-ho», manifestava l’Ester Carrilero, germana d’en Jordi i també querellant a l’Argentina.El pare de Jordi Carrilero, Pascual Carrilero Carrilero, era un comerciant reusenc amb una parada al Mercat. Durant el franquisme, va ser torturat i empresonat per la Guàrdia Civil a la caserna de Reus, junt amb el seu company Cipriano Martos Jiménez. Cipriano va beure un líquid corrosiu quan era sota la custòdia dels agents d’aquest cos, i va morir després d’una llarga agonia. Pascual no es va recuperar mai de l’horror viscut dins de la caserna de Reus i mai va superar la mort del seu company. «L’únic que van fer va ser reclamar llibertat i democràcia. Els van enxampar amb unes octavetes on demanaven una jornada laboral de vuit hores i un augment salarial», relatava la filla de Pascual.Carrilero només tenia dos anys quan el seu pare va ser empresonat. Per tant, va anar descobrint la història de la repressió a mesura que creixia. De fet, els comentaris agressius dels guàrdies que havien colpejat al seu pare, van arribar a les oïdes del Jordi als anys 80. «El meu pare era al Mercat treballant quan, de sobte, una de les persones que l’havia torturat va passar per davant seu», explicava l’Ester. «Te dimos bien, eh», va dir-li l’home. «No tornis a fer això», li va respondre Pascual, encara al·lucinat per la presència d’un dels seus torturadors. Després del succés, el Jordi va arribar a casa i va preguntar què havia passat i per què, el seu pare, un home tranquil i treballador, s’havia posat tan nerviós. D’aquesta manera, va començar a conèixer els detalls d’uns crims franquistes que «volem que es donin a conèixer».Tot i que la declaració d’en Jordi s’emmarca en una macrocausa iniciada per la justícia argentina, ahir va ser citat a declarar a Tarragona perquè viu a la demarcació. Carrilero va respondre a les preguntes de la jutgessa Servini, que va ser «molt atenta» i «considerada», segons relatava la germana del mateix. Tot i això, l’Ester expressava que «és vergonyós que haguem d’acudir a la justícia argentina per jutjar uns crims que es van cometre a Espanya». La filla d’en Pascual és molt crítica també amb el Partit Socialista, perquè «ells tenien el deure de restablir la dignitat quan van entrar al Govern l’any 1982, però no ho van fer, per això ara estem en aquestes condicions».«Volem que es digui públicament que aquesta gent l’únic que va fer és lluitar per la democràcia», acabava dient Ester Carrilero. El cas d’en Pascual forma part de la Xarxa Catalana i Balear de Suport a la Querella Argentina. Aquesta entitat s’encarrega de donar veu a totes les persones que han hagut de recórrer a la justícia argentina per investigar els crims del franquisme.