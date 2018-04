El programa de TVE 'Un país mágico' descobreix Tarragona

En la seva estada a la ciutat, el presentador també s’ha convertit en sirena de la mà de Sirenas Mediterranean Academy, a més de visitar la Part Alta i l’Amfiteatre

Actualitzada 27/04/2018 a les 10:15

La ciutat de Tarragona serà la protagonista d’un nou capítol del programa de TVE Un país mágico, el qual descobreix ciutats a través del turisme, el misteri i l’aventura de la mà del mag Zamorano Miguelillo. El mag i presentador ha visitat i portat la seva màgia en diferents indrets de la ciutat, aquest dimecres 25 d’abril, i fins i tot ha experimentat la sensació de convertir-se en sirena gràcies a Sirenas Mediterranean Academy.El programa ha fet un recorregut per alguns dels llocs més característics de Tarragona, com la Part Alta o l’Amfiteatre, a més de dedicar-se a conèixer la seva història i els seus monuments. Per altra banda, el mag Zamorano Miguelillo i tot el seu equip també s’han traslladat fins les platges de la ciutat per viure l’experiència de convertir-se en sirena durant un dia. Ho han pogut fer gràcies a Sirenas Mediterranean Academy, que ha ofert una classe al mag per moure’s pel mar amb la seva cua de sirena.El mag Miguelillo continua recorrent Un país màgic al volant del seu 600 blanc tot fent màgia. En aquesta segona temporada, que tornarà a la 2 de TVE el proper 5 de maig, el programa coneixerà tretze províncies espanyoles.