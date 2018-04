El president del Port, Josep Andreu, nomenat nou president del clúster ChemMed

La vicepresidència recau en Ricard Font, secretari de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya

Actualitzada 27/04/2018 a les 16:48

El president del Port de Tarragona, Josep Andreu, és des d’avui el nou president de ChemMed, el clúster químic industrial, logístic, acadèmic i científic de la química a Tarragona. Aquest matí s’ha celebrat a les oficines de l’Autoritat Portuària de Tarragona l’assemblea general ordinària del clúster, on s’ha dut a terme aquest nomenament i el de la resta de l’equip.La vicepresidència recau en Ricard Font, secretari de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya. Genoveva Climent, directora Comercial i de Desenvolupament de Negoci del Port de Tarragona, és la nova directora. El secretari general de l’AEQT, Fernando Huidobro, és el nou secretari del clúster; Daniel Montserrat, director d’AITASA, és el tresorer i Yolanda Vizcarro, secretària general de Serveis Jurídics del Port de Tarragona, és la vocal.L’assemblea general de ChemMed ha servit també per aprovar els comptes de l’exercici 2017 i el pressupost per aquest any 2018, a més de les quotes dels associats fundadors per a enguany. Pel que fa a l’informe d’activitats presentat durant la reunió, de 2017 destaca la participació del clúster a la Intermodal South America, a la Jornada de Ferrmed, a l’Argus Petrochemical Markets i a l’EPCA, entre d’altres. En referència a les previsions per a aquest any 2018, s’han comentat les principals accions que desenvoluparà ChemMed, entre les que es compta la participació en fires de projecció internacional.