Detenen un home a Torreforta per entrar a robar a casa del seu veí

L’arrestat va accedir a l’habitatge per una finestra del lavabo que dona al pati interior comú i es va endur electrodomèstics, entre d’altres objectes

Actualitzada 27/04/2018 a les 11:14

Els Mossos d’Esquadra van detenir, el passat dimecres 25 d’abril, un home de 24 anys, nacionalitat marroquina i veí de Tarragona com a presumpte autor d’un robatori amb força. En concret, el jove va robar a casa d’un dels seus veïns d’edifici tot entrant per una finestra del lavabo que donava al pati interior comú.Els fets es van produir en un immoble de segona residència situat al carrer Tortosa, al barri de Torreforta de Tarragona, entre els dies 14 i 15 de febrer. El propietari va detectar que algú havia accedit a l’habitatge forçant la finestra del lavabo que dona al pati interior comú de l’edifici, i que li havien pres diversos electrodomèstics, la campana extractora, cablejat elèctric i elements de fontaneria.Les gestions d’investigació van permetre identificar i detenir un dels presumptes autors dels fets, qui va resultar ser un veí de l’edifici. Per la mida dels objectes robats, els investigadors no descarten la possible participació de terceres persones.El detingut, que acumula cinc antecedents, va passar ahir a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona i va quedar en llibertat amb càrrecs.