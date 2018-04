La jornada de vaga compta amb un seguiment del 45%, segons la URV

Actualitzada 26/04/2018 a les 13:01

Més de 200 estudiants han sortit aquest dijous al migdia pel centre de Tarragona, en la convocatòria unitària de vaga en el conjunt del país de protesta per les taxes universitàries i la situació política. El seguiment de la convocatòria ha estat d'un 45%, segons han confirmat a l'ACN fonts de la Universitat Rovira i Virgili (URV). Diverses pancartes han estat col·locades estratègicament per mig bloquejar l'accés al Campus Catalunya, des d'on ha arrencat la mobilització dels estudiants, en direcció al Rectorat -una acció que ja han dut a terme en altres ocasions en els darrers mesos. Més enllà de certa intimidació per part de joves que informaven de la vaga, no s'han registrat incidents en aquesta jornada de vaga amb una repercussió més visibles a les aules que al carrer.