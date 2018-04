Tarragona 2018 ja té la seva fanfàrria

El professor i compositor, Antoni Ernest Sebastià, l'ha compost, així com la Marxa Olímpica, que sonaran als diferents recintes esportius durant la cerimònia de lliurament de medalles

El compositor, Antoni Ernest Sebastià i Torrent

L’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya ha enregistrat Marxa Olímpica i la fanfàrria dels XVIII Jocs Mediterranis que tindran lloc aquest estiu a Tarragona, dues peces compostes pel professor del Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona, Antoni Ernest Sebastià Torrent.El centre d’ensenyament musical de la Diputació ha creat les composicions musicals que sonaran durant les cerimònies de lliurament de les medalles als guanyadors de les diferents disciplines esportives. L’enregistrament va fer-se el passat mes de març a l’Auditori de Barcelona amb l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya sota la direcció d'Alfons Reverté Casas.La Marxa Olímpica dels XVIII Jocs Mediterranis, d’uns dos minuts de durada, és una peça per a orquestra simfònica en què intervenen una seixantena d’instruments. Amb un tema central amb repeticions, té un caràcter de marxa i està pensat pel moment en què els esportistes es dirigeixen al podi per rebre les medalles com a guanyadors de les diferents competicions esportives. Amb un ritme animós i triomfant, la música d’aquesta composició recorda el caràcter obert, creatiu, fresc i acollidor de la societat que acull aquest esdeveniment esportiu i social a la ciutat de Tarragona.La fanfàrria composta per a aquest esdeveniment és una peça musical d’una durada de 20 segons, interpretada per instruments de metall i percussió. Es tracta d’una composició brillant i impactant amb referències al passat romà de Tarragona. En la seva interpretació intervenen quatre trompes, tres trompetes, tres trombons, una tuba, timbales i un bombo. La fanfara està concebuda com una peça introductòria i amb gran sonoritat per posar en alerta al públic davant l’inici imminent de la cerimònia de lliurament de medalles.El compositor de les dues peces, Antoni Ernest Sebastià Torrent, és professor titular d’harmonia i anàlisi musical del Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona. Sebastià va iniciar els seus estudis a la Lira ampostina i al Conservatori Municipal de Barcelona.Va estudiar contrapunt, composició i direcció d’orquestra amb destacats professors i compositors com M. Oltra, Carles Guinovart o Antoni Ros Marbà, entre d’altres. Ha estat el guanyador del VII concurs de composició internacional per a orquestra simfònica Andrés Gaos de La Corunya, del II Concurs de composició Xavier Gols de l’Ajuntament de Tarragona i del concurs a la música de l’himne de la Federació Catalana de Bandes de Música.Ha estrenat les seves obres per tot l’Estat, França, Portugal, Israel o Korea amb destacades agrupacions orquestral i solistes de prestigi.La marxa olímpica