Les figures del carilló del Mercat Central, en procés de construcció

L’artista Joan Serramià calcula que, en aproximadament dos mesos, estaran enllestides

Actualitzada 25/04/2018 a les 19:43

Les darreres passes

Les figures que formaran part del carilló del Mercat Central ja es troben en procés de construcció. L’artista Joan Serramià fa dies que treballa al seu taller, ubicat a la vora de Constantí, en la creació de l’Àliga, el Lleó, la Negrita, el Gegant Moro, la Geganta Vella i el Nano Capità. L’elaboració dels elements es divideix en tres fases. En primer lloc, Serramià modela les figures amb fang. Després, crea els motlles de les mateixes, que s’ompliran de fibra de vidre. Un cop estiguin enllestides amb el material adequat perquè suportin el pas del temps i les inclemències del temps, les retocarà, les pintarà i es posarà en contacte amb l’empresa encarregada del mecanisme del rellotge.Serramià ha estat l’artista escollit per l’Ajuntament de Tarragona per elaborar les figures del carilló del Mercat Central, que s’estrenarà per Santa Tecla. A hores d’ara, ja té preparats els motlles de l’Àliga i el Lleó. Al bell mig del taller, llueix el cap del Nano Capità, que es troba en el procés de modelatge. «Primer li dono forma amb fang, després faig el motlle amb escaiola i amb silicona pels detalls i, després, els ompliré amb fibra de vidre», detallava l’artista.La seva experiència amb els elements del Seguici Popular és dilatada. Amb 14 anys, ja construïa les primeres recreacions. «Són com de la família», bromejava Serramià mentre retocava les arrugues del Nano Capità. Tot i això, crear les figures del carilló requereix d’atenció especial. «He d’accentuar els detalls i simplificar-los perquè destaquin, perquè les figures es veuran des de lluny», apuntava Serramià. A tall d’exemple, el nas del Nano serà més gran de l’habitual.Un cop hagi enllestit els motlles del Nano, que s’uniran als de l’Àliga i el Lleó, Serramià començarà a modelar les figures dels tres gegants. Seran les més altes i arribaran al metre d’alçada. El motiu, respectar les proporcions amb els altres elements del Seguici. «Les proporcions són el més difícil juntament amb el modelatge, que és la part més delicada de totes», explicava l’artista. Un cop estigui tot acabat, Serramià pintarà les figures amb pintura a l’oli. Per tant, no hi haurà cap peça tèxtil. Per tal d’acostar-se al màxim a la realitat, el Lleó i l’Àliga comptaran amb una capa de bronze pel primer i de llautó per la segona.Les figures s’ubicaran en una petita habitació situada al darrere del rellotge del Mercat, a l’interior de la façana. Allà estaran protegides del vent i la pluja, però tot i així, l’artista avançava que caldrà una restauració cada 10 o 15 anys. «Encara que caldrà veure com suporten el pas del temps», afegia. El carilló serà una realitat per les festes de Santa Tecla.