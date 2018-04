Les entrades de Tarragona 2018 surten a la venda el 17 de maig

Les previsions de vendes s'eleven a 1,7 milions d'euros

Actualitzada 26/04/2018 a les 17:37

Les entrades dels Jocs Mediterranis surten a la venda el 17 de maig, segons la documentació que ha fet pública el grup municipal de la CUP per criticar l'«opacitat» dels Jocs Mediterranis i han confirmat a aquest mitjà fonts de Tarragona 2018.Les previsions d'ingressos per la venda d'entrades és d'1,7 milions d'euros i, segons assenyala el consistori, l'empresa responsable de les entrades, Ticketmaster, considera que és una estimació «conservadora i realista».L'equip de govern creu que pot ser «optimista» amb la venda d'entrades perquè seran els jocs amb més comitès olímpics de la història –amb la incorporació de Portugal i Kosovo–, el rècord de preinscripcions i la participació de destacats esportistes.També informen que els preus de les entrades seran assequibles, de 5, 10, 20 i 25 euros en alguns casos.La portaveu del grup municipal de la CUP, Laia Estrada, ha criticat l'«opacitat» per «eludir les responsabilitats del fracàs anunciat dels Jocs Mediterranis».