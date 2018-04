La URV invertirà 1,45 MEUR en infraestructures, equipament docent i beques

Es tracta del romanent de l'exercici 2017 que s'afegeix a altres partides aprovades per reforçar l'equip docent i el RAM

El Consell de Govern de la URV ha tancat la memòria econòmica de l'any 2017 i ha decidit destinar els 1,45 milions d'euros de romanent de tresoreria a la millorar d'edificis i equipament científic (841.000 euros), als estudiants beneficiaris de les beques Equitat (310.000 euros), i a nou equipament docent i RAM 2019 (258.000 euros). Hi haurà també 40.000 euros per donar beques als estudiants que durant el curs hagin tingut problemes econòmics per causes sobrevingudes. Aquestes partides s'afegeixen a les que es van acordar al febrer, a través d'una modificació del pressupost de 2017, i que també es van destinar a equipament docent i RAM i a una segona anualitat del programa cofinançat de personal post-doctoral.De fet, el Consell de Govern ha aprovat la convocatòria de 14 contractes predoctorals del programa Martí i Franquès i hi haurà 26 places -14 per al 2018- en l'oferta d'ocupació pública. A més a més, s'incorporaran en la categoria de professorat distingit Salvador Anton, Maria Cinta Bladé, Maria Teresa Colomina, María Elena Fernández, Rosa Maria Marcè i Josep Maria Tomàs. Finalment, s'ha acordat el nomenament com a doctor honoris causa del tarragoní Xavier Prats, actualment director general de Salut i Seguretat Alimentària.Segons l'informe d'eficàcia i eficiència en l'ús dels recursos 2017, la URV gestiona una superfície construïda de 167.484 metres quadrats, amb una extensió dels campus de 382.524 metres quadrats. El curs passat hi va haver 9.956 estudiants usuaris actius i 1.053 professors actius del campus virtual. També es van establir 8.000.617 connexions wifi. En un dia, el CRAI a tots els campus atén un total de 4.091 persones, presta 720 documents, les consultes a la biblioteca digital sumen 2.432 i les consultes a la web del CRAI, 2.014.