L'Ajuntament congela les tarifes de les llars d'infants i crea 13 places

La Cèsar August és la que té més capacitat i, en el pròxim curs, passarà de poder atendre 94 nens a un total de 107

Actualitzada 25/04/2018 a les 20:53

13 places per a 105 famílies

Un deute pendent

L’Ajuntament ha congelat, per sisè any consecutiu, les tarifes que aplica a les nou llars d’infants municipals de Tarragona. A més, el pròxim curs disposarà de 13 places noves, que passaran a totalitzar 627. A aquestes s’han d’afegir les 56 de La Baldufa, de la Generalitat, amb la qual cosa la ciutat disposarà de 683 places dependents de l’administració.El pròxim dilluns, 30 d’abril, s’iniciarà el període per presentar sol·licituds de places, i clourà l’11 de maig. El sorteig, entre totes les demandades, es farà el 25 de maig, mentre que l’1 de juny es publicarà la llista amb les puntuacions definitives. El període de matrícula serà del 4 al 8 de juny.Els preus que regiran seran els mateixos que s’apliquen de l’any 2013 i poden fluctuar entre els 16 i els 160 euros, per a P1 i P2, i dels 28 als 280 euros, en els casos de nens de 0 a 3 anys, si no inclouen el servei de menjador, i d’un màxim de 305 i 320 euros, respectivament, si els infants es queden a dinar.Els preus es fixen en funció d’una sèrie de paràmetres i de bonificacions, de manera molt especial en funció dels ingressos dels pares i si els nens pertanyen a famílies amb pocs recursos econòmics.El regidor d’Educació de l’Ajuntament de Tarragona, Francesc Roca, va manifestar ahir a aquesta redacció que Tarragona «és un dels municipis on s’apliquen més bonificacions». L’objectiu que es persegueix és aconseguir «una igualtat d’oportunitats dels nens, perquè el més important és l’educació, amb independència dels recursos econòmics de les famílies, tenint en compte criteris de cohesió social», va dir.Roca va comentar que la voluntat de l’Ajuntament és poder augmentar el nombre de places en un futur, però va advertir que només serà possible quan «puguem compartir la mateixa estratègia amb la Generalitat pel que fa a les de 0 a 3 anys». «Si hem d’invertir, ho hem de fer conjuntament», va subratllar.El desenvolupament urbanístic de la ciutat té una clara incidència sobre la distribució de les places de les llars infants. Roca va comentar el cas de la Llar d’Infants Municipal del Serrallo. El regidor va explicar que un total de 105 famílies han demanat informació per a les 13 places que disposa per a nens nascuts l’any 2017. L’àmbit no és només el barri mariner, sinó zones de creixement pròximes, com Vidal i Barraquer, va comentar Roca. «Aquest és un dels nou reptes que hem d’abordar conjuntament amb la Generalitat», deia.Una sentència judicial obliga a la Generalitat a abonar a l’Ajuntament la quantia d’1,2 milions d’euros en concepte d’unes despeses que havia d’afrontar, vinculades al servei de llars d’infants, i que va assumir l’administració local tarragonina. Aquesta quantia correspon a l’exercici de tres anys i, ara, l’Ajuntament està pendent de què se li assigni una partida similar, també pels diners que la Generalitat va deixar d’abonar per un segon període de tres anys. Francesc Roca va manifestar que, a més de la importància que té el fet que la Justícia hagi donat la raó a l’Ajuntament, que «la sentència ens diu que les dues parts ens hem de seure a negociar» i recuperar la corresponsabilitat en el servei d’atenció que es presta a les llars d’infants.