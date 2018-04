L'Agrupament Escolta i Guia Fent Camí guanya el 3er premi Jaume Ciurana

El departament de Treball, Afers Socials i Famílies lliura els Premis de Civisme i el Premi Voluntariat

Els premis de Civisme i el Premi Voluntariat 2017, han estat atorgats aquesta tarda pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Aquestes recompenses volen reconèixer la promoció del civisme i les labors voluntàries. L’agrupament Escolta i Guia Fent Camí de Tarragona s’ha emportat el tercer premi del XXXI Premi Jaume Ciurana.El Premi Jaume Ciurana, honora als joves que han realitzat activitats d’accions cíviques meritòries, voluntàries i gratuïtes, en algun indret de Catalunya. En aquest cas els joves de l’agrupament escolta tarragoní, han estat premiats per la seva tasca de reflexió propiciada amb motiu de la celebració dels Dies Mundials. Es presenten dos tipus de gratificacions, el Premi Voluntariat, que suposa un reconeixement a les entitats que amb la seva tasca voluntària transformen l’entorn que els envolta amb una remuneració de 10.000 € , i els Premis de Civisme, que reconeixen a les accions o entitats amb característiques diverses que tractin el civisme mer millorar el seu entorn, amb 16.000 € de remuneració.En la modalitat de civisme, el jurat atorga 7 premis. En aquesta edició han estat; el XXXV Premi Serra i Moret, pel projecte pedagògic d’Anna March; el XXXI Premi Jaume Ciurana dirigit a grups de joves, amb el primer guardó pels joves de la Fundació-Centre Obert Joan Salvador Gavina, el segon pels voluntaris de la Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral i el tercer guardó pels joves Escoltes tarragonins Fent Camí. A més, el XXXII Premi de Civisme als Mitjans de Comunicació, pel programa Fet Aquí de Teveon Ebre, per Els nous altres catalans de Catalunya Ràdio i per Xavier Aldekoa de La Vanguardia; el II Premi de Civisme a la Innovació, al treball Wallspot de l’Associació Rebobinart i com últim premi, el II Premi de Civisme a la Ciutadania de Virtut Civil, que ha estat atorgat a la Fundació Ajuda i Esperança.