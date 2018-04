Els marxants no volen el trasllat a Corsini a l'estiu per assegurar vendes

La plaça es recepcionarà aviat, però el col·lectiu no té encara cap detall d’un desplaçament que, diuen, «no volem fer de qualsevol manera»

Actualitzada 25/04/2018 a les 20:15

Obrir a la tarda, un dilema

Els marxants del Mercadet de Tarragona descarten traslladar-se a la plaça Corsini durant els mesos d’estiu. El motiu, assegurar-se que el desplaçament al costat del Mercat Central no afectarà al volum de vendes durant la temporada alta. El president de l’Associació Marxants de Tarragona, Enric Daza, expressava que «l’última oportunitat serà al mes de maig» perquè «traslladar-nos en plena temporada alta seria una desfeta pel que fa a números».Des de l’altra associació de marxants, la de la Província de Tarragona, Josep Joaquim Gómez manifestava que «no podem moure’ns de qualsevol manera» i que «després d’onze anys, dos mesos amunt o avall no afecten en res». La recepció de la plaça Corsini es produirà aviat, i ara per ara, el col·lectiu no coneix cap detall dels terminis.La darrera reunió entre les associacions de marxants i el consistori es va produir l’11 de gener. Des d’aleshores, ni Daza ni Gómez han rebut notícies per part d’Espimsa. Els terminis del trasllat a Corsini són totalment desconeguts, com també la ubicació a la plaça o l’organització logística de cara als aparcaments dels vehicles. Corsini estarà totalment acabada en unes setmanes, molt probablement abans que arribin els mesos d’estiu. Però, en cas que l’Ajuntament proposés als marxants deixar la Rambla Nova un cop iniciada la temporada alta, aquests s’hi oposarien. «Hem d’acostumar a la gent a anar al costat del Mercat», deia Daza, qui recalcava que, «si es trenca la dinàmica de vendes al mig de la temporada, ens pot suposar un problema greu».Gómez tampoc és partidari de fer el trasllat d’un dia per l’altre. El president dels marxants de la província recordava que «l’última vegada, fa onze anys, ens van reunir un dijous i ens van dir que el dimarts de la setmana següent aniríem a la Rambla Nova». Segons Gómez, «ara no és el mateix» perquè «tornar a Corsini sense haver planificat abans la seguretat, la mobilitat i la logística seria un gran error». De fet, Gómez és molt crític amb les condicions del desplaçament perquè «no podrà aparcar ni una sola furgoneta i la cua arribarà fins a la plaça Imperial Tarraco».Una de les qüestions que més preocupa als marxants és la possibilitat d’obrir a la tarda una vegada s’hagin instal·lat a la plaça Corsini. Fa unes setmanes, l’Associació de Marxants de la Província de Tarragona va realitzar una enquesta al col·lectiu per saber si, realment, volia obrir durant tot el dia o no. El resultat, segons informava Gómez, va ser d’un 80% de vots en contra d’ampliar horaris. «Ho vam informar a Espimsa i, en un principi, ens van respectar els resultats», explicava Gómez, que lamentava que «uns dies després, a la reunió del dia 11, van tornar a activar els mecanismes per fer-nos obrir a la tarda».El president de l’altra associació, però, no comparteix la mateixa visió que Gómez. «Vam dir a Espimsa que obrir tot el dia durant tot l’any era massa, però que podríem obrir 8 o 10 setmanes, sobretot en temporada alta, com a l’estiu o per Nadal», explicava Daza, que afegia que «hi ha consens entre els marxants per a fer-ho».Més enllà de quantes parades obriran a la tarda i en quina època de l’any, l’únic que tenen clar és quant els costaria allargar els horaris fins al vespre. El preu que ha establert Espimsa és d’1,50 euros per metre de parada, que se sumaria als 3,86 euros que paguen per obrir durant tot el matí.La plaça Corsini està gairebé enllestida i és molt probable que el Ministerio de Fomento la recepcioni a l’Ajuntament en les properes setmanes. Tot i que la presidenta d’Espimsa, Elvira Ferrando, mai ha volgut establir una data concreta, algunes fonts indiquen que a finals de maig estarà en mans del consistori. Després, caldrà equipar-la amb bancs, jardineres i una font. Les obres van iniciar-se el mes d’agost de l’any passat.