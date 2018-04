El tràfic de mercaderies al Port de Tarragona creix un 5,4% el primer trimestre d'aquest 2018

Els cereals i les seves farines experimenten un creixement pròxim al 160% respecte el mateix període de l'any passat

Actualitzada 26/04/2018 a les 13:07

El moviment de mercaderies al Port de Tarragona ha arribat als 8,5 milions de tones aquest primer trimestre de 2018, una xifra que suposa un creixement del 5,4% respecte el mateix període de l'any anterior. Bona part d'aquest increment és degut al moviment de cereals i les seves farines, que ha arribat a pujar un 158,8% respecte el mateix període de l'any passat. De fet, els sòlids a lloure, on s'inclouen aquests productes a més de pinsos, han experimentat un augment del 20,7% -2,7 milions de tones- en l'acumulat dels tres primers mesos. Només al mes de març, aquesta mercaderia ha pujat un 101,3%. La càrrega general, de fet, s'ha incrementat en un 21,6% aquest trimestre, amb 525.299 tones. Per contra, els líquids a doll han baixat un 2,6%, malgrat el creixement del petroli cru del 6,6% -2,4 milions de tones-. Es tracta d'unes xifres positives per al Port, a només dues setmanes de la celebració de l'Agrifood Internativonal Congress, el major esdeveniment de productes agroalimentaris en l'àmbit internacional que acull.Altres productes, com els químics (+13%) i la sal comuna (+122,7%), així com l'asfalt (+3,3%) i el ciment (+39,1%) també han experimentat increments. També la pasta de paper, amb un 93,5%, puja significativament. Pel que fa als animals vius, el tràfic s'ha incrementat en un 13,3%, amb 31.762 caps de bestiar boví i oví des de gener a març.