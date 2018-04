El professor Albert Fabregat premiat per l'espai d'aprenentatge dels Horts Socials

El Premi Consell Social URV a la Qualitat Docent ha reconegut la tasca per millorar la qualitat de la docència

Actualitzada 26/04/2018 a les 10:07

Els projectes de «Docència amb valor afegit» han estat premiats pel jurat del Premi Consell Social URV a la Qualitat docent. El premiat ha sigut el professor de l'ETSEQ, Albert Fabregat, en la modalitat individual, i, en la modalitat col·lectiva, «Horts socials a la URV: l'educació ambiental per a la innovació social», que ha dut a terme el professorat de la Facultat de Ciències Jurídiques, la Facultat de Lletres, l'ETSEQ, l'ETSE, la Facultat de Química i la Facultat d'Economia i Empresa.Aquesta és la 18a edició dels premis que reconeixen la labor del professorat de la URV que intenta millorar la docència amb mètodes innovadors. El professor Albert Fabregat volia millorar el procés d'ensenyament en l'assignatura de Tecnologia Mecànica, que es cursa al tercer curs d'Enginyeria Mecànica, amb l'objectiu de fer les classes més dinàmiques. El professor va combinar un projecte de col·laboració amb l'alumnat i professorat de Cicles Formatius de l'àmbit de la Fabricació Mecànica, i la posada en pràctica de les classes magistrals.El projecte «Horts Socials de la URV» va néixer l'any 2015 com un espai social d'aprenentatge. Alumnes de diferents graus i facultats han participat en el desenvolupament dels horts. Sigui en l'àmbit de l'economia fent un pla de gestió o en l'àmbit de la nutrició fent tallers pels participants dels horts sobre educació nutricional, entre molts altres.El premi està dotat de 3.500 euros per cada modalitat. Tots dos projectes utilitzen la metodologia de l'Aprenentatge Servei (APS), que integra el servei a la comunitat amb l'aprenentatge de continguts, competències, habilitats o valors a partir de la pràctica reflexiva.