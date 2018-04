Convoquen una concentració de rebuig a la sentència de 'La Manada' a Tarragona

Està prevista per a les 19 hores davant de l'Ajuntament

Actualitzada 26/04/2018 a les 17:20

Fridas Feministas ha convocat per aquesta tarda, a les 19 hores, una concentració de rebuig a la sentència de La Manada. Aquesta es farà davant de l'Ajuntament de Tarragona. Amb el hashtag #LaManadaSomosNosotras, el col·lectiu anima a la seva participació i a fer una gran cassolada.Diverses places d'altres ajuntaments catalans acolliran també concentracions per expressar el seu rebuig a la sentència de l'Audiència de Navarra, que condemna als membres de La Manada a nou anys de presó però conclou que els fets van ser un delicte continuat d'agressió sexual i no una violació en grup. La resolució judicial, amb el vot particular d'un magistrat a favor de l'absolució, ha aixecat una forta polèmica a les xarxes socials, on espontàniament s'han convocat les protestes a partir de les set del vespre amb el suport d'alguns partits, entitats i els CDR. A Barcelona, la concentració tindrà lloc a la Plaça Sant Jaume, a Girona a la plaça del Vi, i a Lleida a la Plaça de Paeria.A més, també hi haurà concentracions de rebuig en molts d'altres municipis com Santa Coloma de Farners, l'Hospitalet de Llobregat, Castelldefels, Castelló i Palma, entre molts altres.La sentència, feta pública aquest dijous al migdia a Pamplona, ha aixecat les ires de molts ciutadans i col·lectius feministes, que han expressat el seu malestar a través de les xarxes socials amb etiquetes com #EstaEsNuestraManada #YosíTeCreo #NOesNO i #justiciapatriarcal, que ràpidament s'han convertit en tendències a Twitter. Inclús, el perfil de la policia espanyola (@policia), amb més de tres milions de seguidors, ha piulat repetidament l'etiqueta #NoesNO i posteriorment d'altres com #NoalaViolencia, #NoalaAgresión, #NoalAcoso i #NoalosAbusos.La pena dictada per l'Audiència, nou anys, és molt menor a la sol·licitada per la Fiscalia –prop de 23 anys per diversos delictes- i per l'acusació particular 25 anys pels delictes d'agressió sexual continuada i per robatori amb intimidació. A més, sol·licitaven una indemnització de 100.000 i 250.000 euros per a la víctima, que finalment ha quedat reduïda a 50.000 euros.Els fets es van produir durant els Sanfermines del 2016 quan els cinc membres del grup conegut com La Manada va violar una jove, que aleshores tenia 18 anys, li van sostreure el mòbil i van enregistrar l'agressió.