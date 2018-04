El polígon transformat en abocador és el PP09

Actualitzada 25/04/2018 a les 19:48

La Brigada de l’Ajuntament de Tarragona va començar ahir la neteja del polígon ubicat entre les Gavarres i el barri de la Floresta, que s’havia convertit en un abocador il·legal. Els operaris van arribar amb un camió, una excavadora i una furgoneta amb l’objectiu de retirar els centenars de quilos de deixalles que, a causa de l’incivisme, s’havien acumulat en aquest espai al llarg dels darrers mesos. Aquest mitjà ja va informar de la situació de l’espai el passat 28 de març, quan un camió hi va abocar centenars de plaques de conglomerat i vidre. El polígon transformat en abocador és el PP09. Està format per solars privats i municipals. Els veïns reclamen que s’instal·lin blocs de formigó perquè no puguin entrar vehicles al terreny carregats de deixalles. Els veïns reclamen que es netegi abans de l’arribada de l’estiu per prevenir incendis.