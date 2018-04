Centenars de persones es concentren a la plaça de la Font en rebuig a la sentència de 'La Manada'

La convocatòria s'ha fet a través de les xarxes socials

Mig miler de persones s'han concentrat aquest dijous al vespre davant l'Ajuntament de Tarragona com a mostra de rebuig a la sentència judicial de La Manada feta pública per l'Audiència de Navarra.La convocatòria, promoguda Fridas Feministas, s'ha fet principalment a través de les xarxes socials amb el hashtag #LaManadaSomosNosotras. Durant l'acte, diversos col·lectius feministes i civils han llegit manifestos per condemnar aquesta resolució que consideren injusta. «La injustícia ens ha atacat a totes; el patriarcat dicta i el jutge obeeix», ha denunciat el manifest.Les persones concentrades han exhibit banderes i pancartes reivindicatives, i han llençat consignes com ara No és un abús, és una violació, Visca la lluita feminista, No és no i Si en toquen a una, ens toquen a totes.Altres ciutats com Reus, Vila-seca, Cambrils, Valls, Tortosa o el Vendrell també han convocat concentracions de rebuig algunes a la mateixa hora d'altres a les 20 hores. En el cas d'Altafulla, es farà un minut de silenci abans de començar el ple ordinari, mentre que s'ha convocat una concentració per demà a les 12 hores, a la plaça del Pou.