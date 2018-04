Tarragona promou una app que permet endinsar-se a l'antiga Tarraco amb realitat virtual

L’objectiu de l’aposta del Patronat de Turisme per l’aplicació Imageen Reliving Tarraco és millorar la qualitat de l’experiència dels visitants i potenciar la marca Tarragona

Aquells que vulguin realitzar una immersió in situ a l’antiga ciutat romana de Tarraco a través de la realitat augmentada ho poden fer a través de l’aplicació Imageen Reliving Tarraco. El Patronat Municipal de Turisme ha posat en marxa una campanya d’aquesta app gratuïta, la qual recrea el passat i el present de l’Amfiteatre, el Circ Romà, el Fòrum local i el recinte de Culte, ubicat a l’actual emplaçament de la Catedral. L’objectiu d’aquesta aposta és millorar la qualitat de l’experiència dels visitants i potenciar la marca Tarragona.Per a engegar aquesta campanya s’ha tingut en compte el creixement imparable dels turistes hiperconnectats, que viatgen o planifiquen els seus viatges a través de dispositius mòbils. Es tracta d’una campanya pensada per fer valdre el patrimoni de la ciutat i que s’emmarca en els objectius de l’Any del Turisme Cultural que impulsa la Generalitat i l’Any del Patrimoni Cultural Europeu. El representant de Imageen, José Antonio Muñiz, ha explicat que Tarragona ha estat pionera amb aquesta aplicació i s’ha posicionat com una ciutat innovadora que explica la seva història en múltiples formats.L’objectiu d’aquesta aposta és, d’una banda, millorar la qualitat de l’experiència dels visitants i, d’altra, potenciar la marca Tarragona gràcies a les oportunitats de visibilitat i promoció que aporta aquesta eina. Per promocionar l’eina, es faran diverses accions com la instal·lació de senyals en els punts de la ruta Imageen amb la informació per a la descàrrega, fulletons, postals, cartells o displays. A més, la campanya inclou un conjunt d’accions de promoció on line dirigides als punts d’informació turística i a hotels, càmpings i apartaments turístics de la ciutat. La mateixa aplicació inclourà una acció publicitària per aquelles persones que se la descarreguen i no es troben a la ciutat, que els convidarà a visitar-la.Imageen està disponible per a IOS i Android i es pot descarregar de manera gratuïta. Té diverses funcionalitats. El botó slider serveix per combinar passat i present utilitzant un barra de temps, la qual es pot moure manualment. Per altra banda, Avatar consisteix en un guia virtual ensenya com ha canviat l'enclavament des del passat fins ara. També hi ha un vídeo explicatiu per descobrir en pocs minuts el que passava i com es vivia en un temps passat. Des de la seva posada en marxa, l’aplicació ha tingut prop de 200.000 descàrregues.