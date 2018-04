La Ciutat Esportiva de l'Anella es licitarà i les obres començaran abans d'acabar l'estiu

El principal interessat a aconseguir l’adjudicació de l’explotació del terreny és el Nàstic, que construiria quatre camps d’entrenament, vestuaris i bar

Actualitzada 24/04/2018 a les 20:11

L’Ajuntament de Tarragona traurà a concurs públic la construcció i posterior explotació de la Ciutat Esportiva projectada a l’Anella Mediterrània. Aquesta, s’ubicarà en els terrenys que actualment acullen el gran pàrquing de l’equipament de Campclar. L’espai esportiu comptarà amb camps de futbol 7 i futbol 11. El consistori ja està preparant les bases de la licitació. L’empresa guanyadora s’haurà de fer càrrec de la construcció dels camps, en una operació que no suposarà cap cost per la ciutat. El procés s’engegarà tan bon punt acabin els Jocs Mediterranis, per tant, i tal com expressava el regidor Comissionat dels Jocs, Javier Villamayor, «les obres començaran abans d’acabar l’estiu».El principal interessat en aquesta explotació és el Club Gimnàstic.Així ho assegurava Villamayor i també el director general de l’entitat esportiva, Lluís Fàbregas. «A la ciutat li interessa que sigui el Nàstic l’adjudicatari», deia el regidor. Per la seva banda, Fàbregas recalcava que «actualment estem en una situació precària, amb un camp d’entrenament del primer equip de dimensions reduïdes, per tant, la Ciutat Esportiva suposaria un creixement significatiu a nivell d’entitat». El pàrquing de l’Anella té una capacitat per a 1.500 vehicles i 60 autobusos. La seva transformació en una Ciutat Esportiva comportarà la creació de fins a quatre camps de futbol, espai de vestuaris i zona de bar.L’objectiu de l’Ajuntament és que el concurs públic per construir i explotar els camps vagi en paral·lel a les concessions que el consistori donarà per fer locals de restauració i altres equipaments. Les operacions arrencaran tan bon punt acabin els Jocs. Per tant, tal com deia Villamayor, «les obres començaran abans que acabi l’estiu». De fet, segons informaven fonts municipals, «l’expedient per formalitzar el concurs públic està en marxa».L’agilitat en els tràmits que busca l’Ajuntament coincideix plenament amb la necessitat que té el Nàstic de construir una Ciutat Esportiva. De fet, el mateix Fàbregas expressava que, «en cas de guanyar el concurs públic i ser els adjudicataris, començaríem les obres immediatament». El projecte del club grana consisteix en la construcció de quatre camps d’entrenament –un de gespa natural, pel primer equip, i tres de gespa artificial, pel futbol base–, zona de vestuaris i bar.A hores d’ara, el Nàstic encara no ha comptabilitzat el cost d’aquestes actuacions. «El que està clar, –deia Fàbregas– és que si guanyem el concurs, el total de l’import aniria a càrrec del club». A hores d’ara, l’entitat compta amb un camp de gespa natural annex al Nou Estadi, on entrena el primer equip, i amb un altre de gespa artificial, on hi juga el futbol base. «Necessitem, com qualsevol club professional, un camp d’entrenament de mides reglamentàries», deia Fàbregas, que afegia que «els tres camps de gespa artificial ens servirien per millorar i centralitzar l’activitat del futbol base, que compta amb gairebé 600 futbolistes».Caldrà veure si el Club Gimnàstic tindrà algun competidor en aquest concurs públic, que l’Ajuntament obrirà en les properes setmanes.