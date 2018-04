L'Ajuntament taxa en prop de mig milió d'euros la subhasta de Ca l'Ardiaca

El regidor de Territori, Josep Maria Milà, diu que el preu es fixarà, arribat el cas, en funció del «valor de l’expropiació» dels dos solars del Pla de la Seu

Un immoble complicat

L’Ajuntament de Tarragona subhastarà Ca l’Ardiaca «per si interessa a algú, pel valor de l’expropiació», va manifestar ahir a aquesta redacció el regidor de Territori, Josep Maria Milà. Si finalment s’arriba a aquesta situació, el preu de sortida, en funció de la taxació, «serà al voltant de mig milió d’euros», va dir. Milà va recordar que la promotora que vol construir un hotel a l’immoble medieval del Pla de la Seu, Desarrollos Arbe, podrà recòrrer la decisió.El responsable de Territori va assegurar que l’inici de l’expedient per a l’alienació forçosa de les finques incloses al Registre municipal de solars situades al Pla de la Seu, afecta els números 2 i 10. En aquest context, cal recordar que la propietat del número 2 està pendent d’una resolució judicial. El propietari de la immobiliària Ferbor, Xavier Ferrando, manté un litigi amb Desarrollos Arbe perquè aquesta va incloure el solar en el projecte de construcció de l’hotel, per considerar-lo de la seva propietat. Ferrando defensa que la propietat es seva i es manté a l’espera de conèixer la resolució d’un cas que va ser jutjat el mes de juny de l’any passat.Aquesta redacció es va posar en contacte ahir amb Xavier Ferrando i aquest va manifestar «no faré declaracions fins a conèixer el contingut de la sentència». Per la seva banda, Josep Maria Milà va comentar que l’Ajuntament «intervé en els dos solars, el 2 i el 10, perquè l’incompliment de la llicència –per Desarrollos Arbe– els afecta». El regidor de Territori va afegir que «no cal que hi hagi una sentència» per tirar endavant el procés per subhastar Ca l’Ardiaca. Amb independència del que dicte el jutge, en el conflicte que mantenen Ferbor i Desarrollos Arbe, l’Ajuntament mantindrà el seu propòsit d’intentar vendre els solars al millor postor.La Junta de Govern de l’Ajuntament tractarà demà, dijous, la incoació de l’expedient per a l’alienació forçosa de les finques, incloses al Registre Municipal de Solars situades al Pla de la Seu, «per tal de procedir a la seva venda forçosa, mitjançant una licitació, ja que la propietat ha incomplert les reiterades ordres d’execució d’arranjament de l’edifici dictades per l’Ajuntament», va informar ahir el govern de la ciutat.El projecte de construcció d’un hotel en l’antiga rectoria de la Catedral va topar amb importants entrebancs des del seu inici. L’edifici està datat en època medieval i conté en el seu subsòl important restes arqueològiques del període romà de notable rellevància. Qualsevol intervenció que es faci en el futur haurà de comptar, necessàriament, amb el vistiplau de la Comissió Territorial de Cultura de la Generalitat. Ca l’Ardiaca conté traces històriques des d’època romana fins a la reconstrucció que es va fer al segle XIX, com a conseqüència de la destrossa soferta el 1812 durant la marxa de la ciutat de l’exèrcit francès. D’època romana s’ha constatat, mitjançant intervencions arqueològiques, el nivell de construcció de la tercera terrassa monumental de Tarraco, d’Època Flàvia, i que es correspon amb el recinte de culte imperial, i s’han documentat murs romans de gran potència.