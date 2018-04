El consum de lactis i de llet baixa en greix s'associa a un menor risc de desenvolupar càncer de còlon

És una de les principals conclusions de l’estudi PREDIMED, que ha estudiat més de 7.000 persones durant sis anys

Actualitzada 25/04/2018 a les 12:36

Consumir lactis sencers no s’associa a més risc de càncer

La dieta i el càncer de còlon

Consumir lactis i llet baixa en greix s’associa a un menor risc de desenvolupar càncer de còlon. Aquest és el principal resultat del treball dut a terme per investigadors de la Unitat de Nutrició Humana de la Universitat Rovira i Virgili (URV), en col·laboració amb altres grups d’investigació de l’estudi PREDIMED (Prevenció amb Dieta Mediterrània). Els experts han avaluat l’associació entre el consum de lactis i els diferents subtipus de lactis, i el risc de desenvolupar càncer colorectal en individus amb elevat risc cardiovascular. Després d’analitzar dades de 7.216 participants de 55 a 80 anys, durant un seguiment de sis anys, han observat que aquells individus amb un consum superior de lactis totals (564 g/d, aproximadament 2,5 gots de llet diaris), en comparació amb aquells amb un baix consum, presentaven un 45% menys risc de desenvolupar càncer de còlon. Del total de lactis que consumien aquest grup, tres quartes parts eren descremats.També s’ha observat que un consum elevat de llet descremada -desnatada i semidesnatada- (407 g/d, 2 gots diaris) s’associava a un 46% menys risc de desenvolupar aquest tipus de càncer, comparat amb els que tenien un baix consum d’aquest tipus de lactis.D’altra banda, els investigadors no han detectat un increment o disminució del risc de desenvolupar càncer colorectal associat al consum d’altres subtipus de lactis com el iogurt o el formatge. Tampoc han observat que els lactis amb un major contingut en greix, com la llet o el iogurt sencers, s’associïn a un major risc de desenvolupar aquest tipus de càncer.El principal mecanisme que pot explicar el potencial efecte beneficiós del consum de lactis, especialment de llet baixa en greix, amb el risc de càncer colorectal és el seu contingut en calci. S’ha vist que el calci pot exercir efectes antitumorals mitjançant diferents mecanismes. D’altra banda, altres components naturalment presents en els lactis com l’àcid butíric o l’àcid linoleic conjugat també poden tenir un efecte protector.Segons els investigadors d’aquest estudi, si bé aquests resultats mostren que la llet descremada s’associa a un menor risc de càncer colorectal, els resultats no mostren un risc derivat del consum de lactis sencers. Per tant, no hi ha motiu per desaconsellar els productes lactis sencers. Tot i que es necessiten més estudis que aprofundeixin en aquest àmbit, degut a aquests beneficis entre d’altres coneguts, els experts veuen raonable promoure el consum de llet.Els resultats d’aquest estudi s’han publicat a la revista científica’ International Journal of Cancer’ a l’abril de 2018 i ha estat dirigit per la Doctora Nancy Babio, professora agregada del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili i investigadora adscrita al Centre d’Investigació Biomèdica en Red de la Fisiopatologia de l’Obesitat i Nutrició (CIBERobn) i el catedràtic Jordi Salas-Salvadó, Director de la Unitat de Nutrició Humana del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili, Director Clínic de Nutrició del Servei de Medicina Interna de l’Hospital Universitari de Sant Joan de Reus, investigador principal CIBERobn, ambdós investigadors de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere i Virgili (IISPV).El càncer provoca una de cada vuit morts al món i afecta aproximadament una de cada quatre dones i un de cada tres homes durant la seva vida. Un dels càncers amb major prevalença és el càncer de còlon, el qual s’ha relacionat de forma important amb un estil de vida occidentalitzat. Existeixen evidències que han relacionat el consum d’aliments com les carns vermelles i processades, així com la ingesta de begudes alcohòliques, amb el desenvolupament de càncer colorectal. No obstant, es necessiten més estudis que analitzin l’associació entre el consum d’aliments com els productes lactis, els quals són àmpliament consumits en el context de la dieta mediterrània, i el desenvolupament d’aquest tipus de càncer.