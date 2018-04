Un estudi pulmonar d'àmbit mundial amb presència tarragonina

L'estudi ha estat publicat a la revista 'New England Journal of Medicine'

24/04/2018 a les 15:23

La investigadora del CAP Muralles de Tarragona, Eva López Antolín, ha participat en un estudi d'àmbit mundial sobre una malaltia pulmonar que recentment ha estat publicat al New England Journal of Medicine (NEJM).L'estudi «IMPACT» tracta sobre la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (EPOC), que segons el Global Burden of Disease 2015 és la quarta causa de mort al món. La EPOC va provocar 3,2 milions de defuncions l'any 2015, vuit vegades més que les provocades per l'asma. Aquest estudi es considera un dels més importants en l'àmbit de la EPOC que s'ha realitzat fins al moment, han participat més de 10.000 pacients dels quals 502 han sigut de l'estat espanyol. L'estudi ha contemplat administrat tres opcions de tractament en un mateix inhalador, llavors els resultats permetran posicionar les tres alternatives del tractament en els diferents subgrups de pacients amb EPOC.