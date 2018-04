Registres a Tarragona en una operació antidroga al Port de Barcelona

Els catorze detinguts, alguns d'ells 'Casuals' -la fracció més radical dels 'Boixos Nois'-, estan acusats d'introduir més de deu tones de cocaïna a Europa a través del port barceloní

Actualitzada 24/04/2018 a les 10:58

La Guàrdia Civil ha detingut catorze persones, entre ells diversos membres dels 'Casuals', la facció més radical del grup de seguidors ultres del FC Barcelona 'Boixos Nois', acusats d'introduir més de deu tones de cocaïna els últims anys a Europa a través del port de Barcelona. En el marc d'aquesta operació antidroga, s'han realitzat registres a Tarragona.Segons ha informat avui l'institut armat, en l'operació s'han intervingut 470.000 euros en efectiu, 30 vehicles de gamma alta, s'han bloquejat propietats immobiliàries per valor de més de 25 milions d'euros, entre elles un hotel a Pineda de Mar (Maresme), i s'han practicat 24 registres a diverses poblacions de Barcelona, Lleida i Tarragona.L'organització ara desarticulada s'encarregava d'assegurar que les remeses de cocaïna procedents de sud-amèrica sortissin del port de Barcelona per poder ser entregades a d'altres grups delictius, propietaris de la mateixa, per a la qual cosa disposaven del control directe d'estibadors, personal de seguretat i d'altres treballadors portuaris de la terminal de contenidors de la instal·lació portuària.Un dels detinguts, A.T.A., que exercia com un dels lloctinents del cap de l'organització -també arrestat-, és un dels capitostos del grup ultra 'Casuals', la facció més radical de la penya barcelonista Boixos Nois, d'ideologia d'extremadreta, i que va estar relacionat amb l'encàrrec fallit de clavar una pallissa a un expresident del FC Barcelona a canvi de 30.000 euros.